Jessica Guidi
2025-10-16

Asse Salvini-De Pascale sui balneari. Il Pd impazzisce e grida allo scandalo

Asse Salvini-De Pascale sui balneari. Il Pd impazzisce e grida allo scandalo
Michele De Pascale (Ansa)
Il governatore dell’Emilia-Romagna sostiene il vicepremier che vuole indennizzare i titolari degli stabilimenti quando scatterà la Bolkestein. Apriti cielo, maggiorenti dem e sindaci protestano: «Niente aiuti, sono lobby».
Subscribe
michele de pascale balneari

Francia e Germania prendono a picconate il «muro di droni» guidato da Bruxelles

Francia e Germania prendono a picconate il «muro di droni» guidato da Bruxelles
Ansa
Capitali contrarie ad avere la Commissione al comando Berlino pronta a investire 10 miliardi per i velivoli senza pilota.
Subscribe
droni francia e germania

I pro Pal sono ancora più violenti: due arresti per gli scontri di Udine

I pro Pal sono ancora più violenti: due arresti per gli scontri di Udine
Ansa
Altri 13 denunciati per danneggiamento e resistenza, feriti anche tra le forze dell’ordine.
Subscribe
propal udine

Fanno le pulci alla pace: «Non è femminista»

Fanno le pulci alla pace: «Non è femminista»
13 ottobre 2025: il summit per la pace di Sharm El-Sheikh (Getty Images)
La quiete in Medio Oriente non placa gli animi dei commentatori nostrani, che ora screditano gli accordi ispirati da Trump per l’assenza di donne ai tavoli negoziali: «Hanno più sensibilità dei maschi». Eppure la von der Leyen dimostra il contrario.
Subscribe
femministe pace gaza
Badge
Golfarelli EDITORE
I periodici dall'anima liberale

«Valore Donna». Nate per vincere: capaci, uniche, indispensabili

True
«Valore Donna». Nate per vincere: capaci, uniche, indispensabili
iStock

C’è un filo che attraversa il tempo, invisibile e tenace che unisce le donne di ieri a quelle di oggi. È la trama di storie che non chiedono concessioni, ma riconoscimento. Di gesti che cambiano le cose senza bisogno di clamore. Di intelligenze che innovano, di passioni che costruiscono. Da questo filo è nata Valore Donna, uno spazio dove le donne non sono semplicemente «raccontate», ma anche e soprattutto ascoltate.

Continua a leggereRiduci
valore donna
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy