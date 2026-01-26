Carlo Tarallo
2026-01-26

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 gennaio 2026. Il nostro Fabio Amendolara commenta gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Gaetana Russo (Fdi): «Si possono rottamare le auto con fermo amministrativo»

Dimmi La Verità | Gaetana Russo (Fdi): «Si possono rottamare le auto con fermo amministrativo»

Ecco #DimmiLaVerità del 23 gennaio 2026. La deputata di Fdi Gaetana Russo spiega la nuova legge che consente di rottamare le auto sottoposte a fermo amministrativo.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Irene Cosul Cuffaro : «Tachipirina e vigile attesa non servivano a niente»

Dimmi La Verità | Irene Cosul Cuffaro : «Tachipirina e vigile attesa non servivano a niente»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 gennaio 2026. Ospite la nostra giornalista Irene Cosul Cuffaro. L'argomento del giorno è: "Commissione Covid: Tachipirina e vigile attesa non servivano a niente".

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Il discorso di Trump a Davos è senza fronzoli»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Il discorso di Trump a Davos è senza fronzoli»

Ecco #DimmiLaVerità del 21 gennaio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo il discorso di Donald Trump a Davos senza fronzoli e luoghi comuni.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Trump e la situazione geopolitica internazionale»

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Trump e la situazione geopolitica internazionale»

Ecco #DimmiLaVerità del 20 gennaio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino traccia un quadro della situazione internazionale alla luce delle ultime mosse di Donald Trump.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy