2026-01-26
Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara»
Ecco #DimmiLaVerità del 26 gennaio 2026. Il nostro Fabio Amendolara commenta gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara.
Ecco #DimmiLaVerità del 23 gennaio 2026. La deputata di Fdi Gaetana Russo spiega la nuova legge che consente di rottamare le auto sottoposte a fermo amministrativo.
Ecco #DimmiLaVerità del 22 gennaio 2026. Ospite la nostra giornalista Irene Cosul Cuffaro. L'argomento del giorno è: "Commissione Covid: Tachipirina e vigile attesa non servivano a niente".
Ecco #DimmiLaVerità del 21 gennaio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo il discorso di Donald Trump a Davos senza fronzoli e luoghi comuni.
Ecco #DimmiLaVerità del 20 gennaio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino traccia un quadro della situazione internazionale alla luce delle ultime mosse di Donald Trump.