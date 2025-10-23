Redazione digitale
Alpini e Legione straniera francese si esercitano sulle Alpi piemontesi

Alpini e Legione straniera francese si esercitano sulle Alpi piemontesi
Alpini e Legionari francesi si addestrano all'uso di un drone (Esercito Italiano)

Sulle alture del Cuneese l'esercitazione «Joint Sapper», pianificata e organizzata dal 32° reggimento Genio guastatori della Brigata alpina Taurinense insieme ad una compagnia del 2° reggimento genio della Legione Straniera Francese.

Rifugiato stupra bimba: Dublino in rivolta

Getty Images
Da tre giorni, la capitale irlandese è attraversata da violente proteste (c’è chi si è presentato a cavallo...) contro l’ennesimo caso di cronaca che ha per protagonista uno straniero. Ma, al solito, quando la piazza è identitaria la si bolla come razzista.
Dimmi La Verità | ospite Stefania Bardelli, leader del Team Vannacci di Varese

A Dimmi La Verità Stefania Bardelli, leader del Team Vannacci di Varese, fa chiarezza sul rapporto con la Lega e sulle candidature alle elezioni degli esponenti dei team.

Sugli under 17 sani nessun pericolo dal Covid

Uno studio del Bambino Gesù, peraltro finanziato anche da Pfizer, conferma quanto sempre sostenuto dalla «Verità»: in età pediatrica hanno avuto complicazioni i pazienti con comorbilità. Obbligare tutti i giovani al vaccino, dunque, è stato un errore.
Dietro gli attacchi di Pd e M5s alla Gdf c’è l’imbarazzo per le indagini su Arcuri

Giallorossi furiosi per l’audizione che lascia ombre sulla fornitura di mascherine cinesi. Meloni: «Denaro buttato».
