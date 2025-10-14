Carlo Tarallo
2025-10-14

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Le logiche di Trump per la pace in Medio Oriente»

Ecco #DimmiLaVerità del 14 ottobre 2025. Ospite Alessandro Rico. L'argomento di oggi è: " Il successo di Donald Trump in Medio Oriente".

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | gen. Giuseppe Santomartino: «La pace di Gaza è ancora piena di incognite»

Dimmi La Verità | gen. Giuseppe Santomartino: «La pace di Gaza è ancora piena di incognite»

Ecco #DimmiLaVerità del 13 ottobre 2025. Ospite il generale Santomartino. L'argomento del giorno è: "La pace di Gaza e le sue innumerevoli incognite".

A Dimmi La Verità il generale Giuseppe Santomartino commenta la pace di Gaza e tutte le incognite che ancora nessuno ha sciolto.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Sara Kelany: «No ai certificati di verginità e al velo integrale»

Dimmi La Verità | Sara Kelany: «No ai certificati di verginità e al velo integrale»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 ottobre 2025. Ospite Sara Kelany (Fdi). L'argomento del giorno è: No al certificato di verginità e al velo integrale".

A Dimmi La Verità la responsabile immigrazione di Fdi Sara Kelany illustra la proposta di legge contro il separatismo religioso. Vietato il velo integrale.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Francesca Pascale: «Non sono una fan di Giorgia Meloni ma il Governo è nel giusto»

Dimmi La Verità | Francesca Pascale: «Non sono una fan di Giorgia Meloni ma il Governo è nel giusto»

Ecco #DimmiLaVerità del 9 ottobre 2025. Ospite Francesca Pascale. L'argomento del giorno è: "Gaza, Flotilla, Francesca Albanese, diritti civili, politica e preziosi ricordi del presidente Berlusconi".

A Dimmi La Verità con Francesca Pascale parliamo di Gaza, diritti civili, politica e di Silvio Berlusconi.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Gianfranco Librandi (Fi): «Gli sviluppi della campagna elettorale in Campania»

Dimmi La Verità | Gianfranco Librandi (Fi): «Gli sviluppi della campagna elettorale in Campania»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 ottobre 2025. Il vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania Gianfranco Librandi commenta gli sviluppi della campagna elettorale.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy