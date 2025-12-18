2025-12-18
Dimmi La Verità | Stefano Piazza: «Il terrorismo islamico dopo la strage in Australia»
Ecco #DimmiLaVerità del 18 dicembre 2025. Con il nostro Stefano Piazza facciamo il punto sul terrorismo islamico dopo la strage in Australia.
