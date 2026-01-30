Carlo Tarallo
Dimmi La Verità | Cateno De Luca: «Schifani ha delle responsabilità su Niscemi»

Ecco #DimmiLaVerità del 30 gennaio 2025. Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca attacca Schifani sulla frana di Niscemi: «Lo vado a prendere!».

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Questo è un dettaglio inedito della escalation Usa-Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 29 gennaio 2026. Il grande esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti rivela un dettaglio inedito della escalation Usa-Iran.

Dimmi La Verità | Fabrizio Cecchetti (Lega): «A Milano l'insicurezza è un'emergenza»

Ecco #DimmiLaVerità del 28 gennaio 2026. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti si schiera dalla parte del poliziotto e commenta l'emergenza sicurezza a Milano.

Dimmi La Verità | Stefania Bardelli: «Ecco perché Vannacci mi ha delusa»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 gennaio 2026. Stefania Bardelli, leader del Movimento Angelo Vidoletti, ci racconta perché è rimasta delusa da Roberto Vannacci e la sua opinione sulla sicurezza in Italia.

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 gennaio 2026. Il nostro Fabio Amendolara commenta gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara.

