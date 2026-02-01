True Laura Della Pasqua Per colpa delle follie green dell’Ue costerà di più pure l’acqua da bere (iStock)

Bruxelles vuole abolire la «media Paese» ed escludere la plastica riciclata dalla quota obbligatoria nelle bottiglie. Le aziende: «Così saliranno i prezzi di produzione, inevitabili rincari per i consumatori».La burocrazia europea continua nel suo fondamentalismo green e sforna ciclicamente normative a danno dei consumatori. L’ultimo esempio di cui si discute in questi giorni è la direttiva europea Sup (Single use plastic) in materia di plastica, in base alla quale le bottiglie di Pet devono contenere (già dall’anno scorso) almeno il 25% di plastica riciclata, percentuale che aumenterà al 30% dal 2030.L’obbligo previsto dalla legge che ha recepito la direttiva, dovrà essere raggiunto come media del singolo Paese, cioè come media di tutte le bottiglie in Pet immesse al consumo nel territorio nazionale ogni anno. Ma questo criterio non sta funzionando perché metterebbe alcune aziende, in particolare le medio-piccole, a dover sostenere costi fuori mercato. Infatti, il prezzo del R-Pet (la plastica riciclata) è quasi il doppio del prezzo del cosiddetto Pet vergine: parliamo di 1600 euro contro 800 euro alla tonnellata. Sicché le imprese che utilizzano come previsto la plastica riciclata, la importano da Paesi terzi perché il prezzo è di poco più alto del Pet vergine. La Commissione Ue sta pensando di cambiare il criterio di calcolo ponendo l’obbligo del 25% in capo a ogni operatore e quindi nei fatti, a ogni impianto produttivo, abolendo il criterio della «media Paese». Secondo quanto emerge dalla bozza più aggiornata di un documento tecnico della Commissione per i dati sul contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande monouso, Bruxelles sta pensando a una ulteriore preoccupante prescrizione: quella di escludere dal conteggio del 25%, da subito e almeno fino a novembre 2027, il Pet riciclato (R-Pet) di origine extra Ue, cioè quello che oggi ampiamente le aziende produttrici di bottiglie di plastica comprano all’estero. «È una misura protezionistica, non si è mai vista una cosa del genere. Lede la libertà d’impresa poiché un’azienda acquista la materia prima dove ritiene sia più vantaggioso, dove la paga meno, prevedendo, è ovvio, tutte le specifiche di qualità», afferma il vicepresidente di Mineracqua, Ettore Fortuna e avverte: «Questa misura rischia di far salire ulteriormente i prezzi della R-Pet che già oggi, come si è visto, ha valutazioni doppie rispetto a quella vergine. È un esempio di burocrazia negativa che ancora persiste a Bruxelles, è lo strascico della riforma del Green Deal che è tutta ideologica. I governi sono riusciti a mitigare le norme green sull’automotive ma sull’alimentare non è stato fatto niente. Basta pensare che stiamo discutendo da mesi a Bruxelles sul fardello, cioè quell’involucro che compatta una serie di sei bottiglie per trasportarle. Ora il regolamento prevede che il fardello si possa utilizzare per far uscire le bottiglie dallo stabilimento ma quando arriva al supermercato deve essere spaccato e la distribuzione deve mandarlo al riciclo. Ma il consumatore come porta via le bottiglie? Quel modo di confezionare le bottiglie è funzionale al trasporto ma non lo si vuole capire. I burocrati di Bruxelles ci hanno obiettato che è fatto per vendere di più, ignorando che serve a proteggere le bottiglie». Tornando alla misura sulla plastica, sta generando grande agitazione nel settore perché si avvicina la decisione finale che dovrebbe essere adottata il prossimo 6 febbraio in una riunione con i rappresentanti di tutti gli Stati membri. Una iniziativa che rischia di mettere in contrapposizione i produttori europei di plastica riciclata contro quelli di bottiglie Pet con ricadute non facilissime da quantificare ma non irrilevanti sui bilanci dei consumatori. È ovvio che i maggiori costi saranno scaricati sulle famiglie. Fortuna non fa una stima. «Dipenderà dal prezzo che i riciclatori europei faranno. Quando avranno l’esclusiva o ci sarà una limitazione delle importazioni extra Ue, comanderanno loro sui prezzi» afferma. Se volessimo azzardare un calcolo, ipotizzando 2 centesimi in più per ogni bottiglia di acqua minerale e un consumo di 2 litri a testa giornalieri, per una famiglia di quattro persone possiamo immaginare un aggravio di circa 60 euro l’anno. In più c’è da considerare che questo aumento delle bottiglie inciderebbe diversamente sulle produzioni, penalizzando in maniera percentualmente più significativa, l’acqua minerale con listino largamente accessibile. Per questo, Enrico Zoppas, presidente di Mineracqua, la federazione delle acque minerali e di sorgente, aderente a Confindustria, si è rivolto direttamente al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. In una lettera che La Verità ha potuto visionare, ha espresso tutta la preoccupazione per il divieto di utilizzo del Pet riciclato proveniente da Paesi extra Ue. Questo divieto, spiega Mineracqua, inciderebbe in misura significativa sulla disponibilità del materiale con il rischio che la domanda di Pet riciclato non possa essere interamente soddisfatta dalle aziende europee e la conseguenza logica di vedere aumentare il prezzo con ricadute dirette sulle imprese e sui consumatori. Mineracqua fa poi presente al ministro che questa misura, inciderebbe sulla libertà di iniziativa delle imprese che utilizzano Pet riciclato impedendo loro di acquistare e utilizzare materiale riciclato a un prezzo più competitivo.