Sergio Barlocchetti
2025-08-25

K.I.S.S. | Regina di coraggio

Una giovane tenente, il dramma della guerra del Vietnam e un volo maledetto. Questa è la storia dell’operazione Babylift.

K.I.S.S. | Guerra (mica tanto) fredda

Una tragedia dimenticata accaduta durante un conflitto non dichiarato. E neppure fatto di sole minacce come spesso il cinema ha voluto farci credere. Ecco la storia del progetto Sun Valley. Ufficialmente mai esistito.

K.I.S.S. | Sua Altezza uno e novantotto

Ricordato poco dall'Italia, voleva fare il pilota di aeroplano. Ci riuscì per poco tempo ma nella storia militare è considerato un grande esempio di ufficiale e di uomo, persino dai suoi nemIci. Oggi parliamo di un principe aviatore.

K.I.S.S. | Apollo minatore

Dopo l’allunaggio, a che cosa servirono le altre missioni? Ecco la storia di una di queste, nella quale molte cose andarono storte ma tutto finì bene.

K.I.S.S. | La bella era Margaret

La storia operativa di questo mitico aeroplano è nota, meno lo è quella della donna della quale prese il nome e ancor meno quella del suo restauro.

