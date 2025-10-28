Javier Milei
2025-10-28

«La condanna del profitto genera povertà»

Javier Milei (Ansa)
Pubblicata anche in Italia l’autobiografia di Javier Milei, il presidente argentino che ha stravinto le elezioni di metà mandato. La sua missione è riabilitare il capitalismo come principale leva di sviluppo: «Punire chi guadagna non porta giustizia sociale».
libro milei

«In Palestina nuove elezioni entro un anno»

Mahmoud Abu Mazen (Getty Images)
Riunione in Egitto tra le principali fazioni. Il portavoce dell’Anp: «Poste le basi per un governo unitario, stop ai gruppi armati». Ma c’è già divisione sul possibile successore di Abu Mazen, Hussein al-Sheikh, inviso alla popolazione per l’elevato tenore di vita.
palestina elezioni

Varese, frode sulle rinnovabili per 5 milioni di euro

Varese, frode sulle rinnovabili per 5 milioni di europlay icon
(Guardia di Finanza)

La Guardia di Finanza ha scoperto una rete di aziende gestite da imprenditori spagnoli che hanno ottenuto indebitamente incentivi per la produzione di energia solare. Sequestrati conti correnti, immobili e impianti fotovoltaici.

gdf truffa rinnovabili

Orbán star a Roma fa rosicare la sinistra: «L’Ue non conta nulla, il gas russo ci serve»

Viktor Orbán e Giorgia Meloni a Roma (Ansa)
Il leader ungherese vede la Meloni e il Papa. «Dirò a Trump di togliere le sanzioni a Mosca». Contestazione di Più Europa.
orban

La Meloni impone 5 miliardi di tasse alle banche

Giorgia Meloni (Getty Images)
  • Il premier: «Su 44 miliardi di profitti, gli istituti ne verseranno cinque». E annuncia un piano per «alloggi a prezzi calmierati per giovani coppie». Due punti su cui c’è sintonia col Carroccio, che però insiste: «Servono più soldi». Tajani: «Non dal credito».
  • Infermieri, firmato l’accordo grazie alla Cisl: 172 euro al mese in più per il personale sanitario.

Lo speciale contiene due articoli.

meloni tasse banche
