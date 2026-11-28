La posizione di Giorgia Meloni sugli stipendi dei magistrati trova un sostenitore anche nell’opposizione. È Carlo Calenda a schierarsi con la presidente del Consiglio: «Ha perfettamente ragione», afferma il leader di Azione in un’intervista al Messaggero. Al centro della polemica ci sono gli adeguamenti retributivi e gli arretrati riconosciuti ai magistrati dopo le pronunce della giustizia amministrativa, per una spesa complessiva che si avvicina al miliardo di euro.

«Sono giudici che riconoscono ai giudici un parametro assurdo di rivalutazione, con arretrati enormi e una spesa di quasi un miliardo, mentre l’inflazione colpisce famiglie, operai, commercianti», osserva Calenda. E aggiunge, riferendosi alla scelta della premier di non firmare il provvedimento: «Anche io al suo posto direi: trovate qualcun altro che firmi».

Nordio propone di rateizzare gli arretrati

La vicenda è tornata al centro del confronto durante il congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati a Napoli. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ricordato che le sentenze definitive devono essere eseguite, ma ha invitato la magistratura a valutare una modalità di pagamento dilazionata. «Non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza», ha precisato, aggiungendo che, «visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia», il pagamento potrebbe essere «differito o rateizzato o spalmato».

Nordio si è detto fiducioso che la magistratura possa accogliere l’invito «alla sensibilità e all’opportunità». Una proposta che, almeno nelle prime battute, non ha trovato il consenso di Nicola Gratteri. Il procuratore di Napoli ha risposto con un secco «No, non è una soluzione», contestando anche il modo in cui si sta affrontando il tema degli sprechi.

Gratteri: «Cominciamo dagli stipendi da 250.000 e 380.000 euro»

«Se vogliamo parlare di sprechi, incominciamo a mettere in discussione gli stipendi da 250.000 euro l’anno, da 380.000 euro l’anno», ha dichiarato Gratteri a margine del congresso dell’Anm. Il magistrato ha poi citato anche la riapertura del tribunale di Bassano del Grappa, sostenendo che sia stata decisa nonostante i pareri contrari di diversi rappresentanti degli uffici giudiziari del Veneto.

Nel frattempo, Calenda ha affrontato nell’intervista al Messaggero anche altri temi politici. Sulla manovra ha parlato di «un gran casino», rivendicando per Azione un’opposizione «imparziale» e ricordando il voto favorevole allo sconto sulle famiglie per gli ebook. Ha inoltre criticato il ricorso ai condoni: «Un Paese che ha bisogno di entrate non può vivere di condoni».