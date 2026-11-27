Giorgia Meloni non arretra e va all’ennesimo scontro con l’Associazione nazionale magistrati. Argomento della polemica: la decisione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso proposto dall’Anm sull’adeguamento delle retribuzioni dei magistrati, per gli anni 2018-2020.

Traduzione: il governo deve stanziare entro la fine di gennaio quasi 1 miliardo di euro per corrispondere gli arretrati e gli aumenti alle toghe. Il premier aveva già detto di non essere disposta a firmare il decreto e ieri ha ribadito la sua posizione. Non solo: ha anche fatto sapere che non parteciperà al congresso dell’Anm, in programma a Napoli il prossimo fine settimana.

«Siamo dispiaciuti», ha commentato il presidente dell’Anm, Giuseppe Tango, «della decisione della presidente del Consiglio di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli. Per noi sarebbe stato importante averla ospite, per dibattere dei temi e dei problemi della giustizia. Lotta alle mafie, giustizia minorile, violenza di genere, carceri».

«E tanti altri nodi che riguardano l’efficienza del nostro sistema e le ricadute sui cittadini, su cui una dialettica leale sarebbe fondamentale. La magistratura associata», ha aggiunto Tango, «ha fatto un passo verso il dialogo, ma purtroppo ha ricevuto l’ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l’applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati».

Congresso Anm, Meloni diserta Napoli: «Non sono un’ipocrita, non voglio creare polemiche»

Molto netta la posizione della Meloni: «Non essendo io un’ipocrita», ha sottolineato il premier, «se fossi andata al congresso, avrei segnalato questa materia e quindi sarebbe diventato un attacco, e io non voglio creare questa polemica».

«Il mio passo indietro è un tentativo di evitare ulteriori polemiche su una questione però sulla quale non intendo tornare indietro e cambiare posizione perché non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani, con tutti i problemi che abbiamo in questo momento. Voglio fare un passo indietro e sperare che ci sia un momento più adeguato per potersi confrontare sullo stato della giustizia».

Meloni ribadisce che non intende firmare il decreto per lo stanziamento dei denari destinati ai magistrati (non si esclude la nomina di un commissario ad acta per sottoscrivere l’atto).

«Mi ha colpito», spiega il premier, «che il presidente dell’Anm, Giuseppe Tango, dica nella sua risposta che loro mi avevano invitato per avere un confronto e che hanno ricevuto in risposta un attacco. Ora, è un po’ difficile confrontarsi quando, qualsiasi cosa si dica su cui non si è d’accordo, diventa un attacco. Sono molto rammaricata per tutta questa vicenda».

«Ho semplicemente segnalato», argomenta la Meloni, «che in coscienza non intendo firmare e non firmerò un provvedimento che dice che in una fase come questa bisogna spendere milioni di euro per degli arretrati di persone che già hanno degli stipendi dignitosi, diciamo così».

La questione è giuridica e una sentenza è una sentenza, ma anche politica: Giorgia Meloni ritiene che in una fase così complicata per famiglie e imprese, destinare una cifra così elevata a una categoria, quella dei magistrati, che non se la passa certo male, non rappresenta un’urgenza.

Stipendi delle toghe, il governo cerca una soluzione: Sisto invita alla mediazione sugli arretrati

I magistrati, dal canto loro, chiedono che venga applicata la legge. Come se ne esce? Un suggerimento di buon senso arriva dal viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto: «Leggo di dichiarazioni del presidente Meloni», sottolinea Sisto, «vedremo quella che sarà la scelta del governo. Certo, diciamocelo francamente, il momento non è dei migliori, bisognerà bilanciare le esigenze, le pronunce e soprattutto i bisogni economici di questo Paese per stabilire quale può essere la migliore soluzione. Una forma di collaborazione istituzionale non sarebbe secondo me sbagliata. È un momento difficile e tutti dovremmo capire che in questo momento bisogna provare a mediare le posizioni».

Libera e tutta nostra traduzione dal «sistese»: l’Anm potrebbe venire incontro al governo accettando, ad esempio, una modulazione dell’esborso degli arretrati, considerata la fase storica che l’Italia sta attraversando.

Nordio al congresso con Mattarella, Tajani, Conte e Schlein: il confronto sulla giustizia a Napoli

«Sabato», commenta da parte sua il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, «sarò dall’Associazione nazionale magistrati, ne parleremo lì».

Il congresso nazionale dell’Anm si apre oggi a Napoli e si svolgerà fino a domenica, tra il teatro San Carlo e Castel Capuano, con il titolo «La giustizia che cambia: la sfida del nuovo umanesimo». L’evento si aprirà oggi con il discorso del presidente dell’Anm, Tango.

Tra le presenze previste, quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Parteciperanno anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il leader M5s, Giuseppe Conte, quelli di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e la segretaria del Pd, Elly Schlein.