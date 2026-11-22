Ho conosciuto Gianni De Gennaro 25 anni fa, quando era il potentissimo capo della polizia e attorno a lui aleggiava una fama sulfurea. Fu involontariamente l’ex ministro del Bilancio di Giulio Andreotti, Paolo Cirino Pomicino, a farmelo incontrare. Da collaboratore del Giornale, di cui io ero direttore, un giorno mi propose un articolo dedicato al numero uno del Viminale e io, scherzando, gli spiegai che per recarmi al lavoro percorrevo ogni giorno 160 chilometri e non avevo nessuna intenzione di schiantarmi con la macchina per un improvviso guasto ai freni.

Tempo dopo, Cirino Pomicino riportò la mia battuta nel libro Strettamente Riservato, memorie di un super ministro della Prima repubblica, una raccolta di indiscrezioni che non passò inosservata e infatti, pochi giorni dopo l’uscita in libreria del volume, tramite uno dei suoi più stretti collaboratori, ricevetti un invito a pranzo di De Gennaro presso il circolo in uso alla polizia lungo la sponda del Tevere.

Nonostante le premesse, l’incontro non finì con il mio annegamento nelle acque capitoline, ma con una frequentazione che andò avanti per anni, anche quando Gianni lasciò la polizia per diventare direttore del Dis, il Dipartimento dei servizi di sicurezza. Poi quando andò in pensione assumendo incarichi in aziende pubbliche, come Leonardo, e private, come l’ex Banca popolare di Bari, i nostri incontri si diradarono.

De Gennaro e la nascita della super Procura antimafia

Tuttavia, di lui mi rimasero in testa i racconti di come, insieme a Giovanni Falcone, costruì la direzione investigativa Antimafia, ovvero un organismo nazionale, specializzato nella lotta alla criminalità organizzata.

Prima d’allora la lotta alle cosche le facevano le singole Procure, con i propri ufficiali di polizia giudiziaria, senza che nessuno al vertice avesse il quadro d’insieme e, soprattutto, senza che fosse stata formata una squadra esperta di investigatori. Fu mettendo insieme le competenze e creando la super Procura che alla fine fu arrestata la maggior parte dei capi della mafia. Certo, De Gennaro passava per essere un duro, ed essendo stato nominato da un governo di sinistra aveva pure fama di essere legato a Luciano Violante e compagni: cioè il braccio armato del cosiddetto partito dei giudici. Non so se lo fosse, così come non so se il suo presunto legame con le cosiddette toghe rosse servisse a tramare contro governi legittimamente eletti.

Certo, di fronte al suo suicidio non si direbbe: semmai viene da dire che anche lui, il potente De Gennaro, l’uomo che si muoveva con sicurezza fra apparati di polizia, toghe e servizi segreti, è rimasto vittima di un potere che distrugge i suoi uomini. Pensando alla sua morte, mi viene in mente che negli ultimi 40 anni sono stati molti i servitori dello Stato che, dopo anni trascorsi a dare la caccia ai mafiosi, sono finiti sul banco degli imputati, accusati di collusione con quegli stessi mafiosi.

I servitori dello Stato finiti sotto accusa

Nonostante i delinquenti arrestati, i segreti svelati, i sequestri eseguiti, alla fine della carriera alcuni di loro si sono trovati accomunati a quegli stessi criminali che per una vita hanno perseguito. Domenico Signorino, pm del maxi processo a Cosa nostra, si suicidò nella sua casa di Palermo in seguito alla pubblicazione della notizia di un’inchiesta aperta dopo le accuse di alcuni pentiti. Storia identica a quella del maresciallo Antonino Lombardo, ex comandante della stazione di Terrasini, che oltre a contribuire all’arresto di Totò Riina gestì il pentito Salvatore Cancemi e interrogò nel carcere di Memphis, dove era detenuto, il boss Tano Badalamenti.

Nonostante i meriti conseguiti, un giorno di febbraio del 1995, durante la trasmissione Tempo reale condotta da Michele Santoro, il maresciallo fu accusato di collusione con la mafia, un’infamia che ebbe come conseguenza la sua estromissione dal pool investigativo che avrebbe dovuto convincere Badalamenti a parlare. Risultato, proprio come De Gennaro e Signorino, tre giorni dopo le accuse, Lombardo si sparò con la pistola d’ordinanza all’interno della caserma. Prima di lui, a finire nel mirino di quella stessa magistratura di cui era stato uno stretto collaboratore, fu Bruno Contrada, poliziotto e funzionario del Sisde: venne arrestato nel 1992 e nonostante un processo controverso alla fine fu condannato a dieci anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

Scontò la pena fino in fondo – quattro anni in prigione, quattro ai domiciliari e due in prova – ma nel 2017, dopo una pronuncia favorevole della Corte europea dei diritti dell’uomo che ritenne illegittima la sentenza, la Cassazione revocò la condanna, annullandola e riconoscendo implicitamente che Contrada non avrebbe dovuto essere processato.

Le inchieste su Carmelo Canale e Mario Mori

Una sorte non molto diversa toccò anche al tenente Carmelo Canale, cognato del maresciallo Lombardo: per anni è rimasto sulla graticola con l’accusa di essere in combutta con i boss, prima di essere riconosciuto innocente. E che dire del generale Mario Mori, a lungo comandante dei Ros, il nucleo speciale dei carabinieri, e poi direttore del Sisde? Su di lui si sono accanite più Procure: prima quella di Palermo, con l’accusa di favoreggiamento nei confronti di Riina, a cui è seguita un’inchiesta analoga per aver favorito Bernardo Provenzano.

Quindi ecco arrivare l’imputazione di aver agito con violenza, minacciando un corpo politico, per la trattativa Stato-mafia, e infine un’indagine per non aver impedito le stragi di mafia del 1993 e 1994. In pratica, nel caso di Mori, una ventina d’anni trascorsi a difendersi da accuse strampalate, ma il cui costo umano e pecuniario hanno segnato la vita di questo servitore dello Stato ormai ottantasettenne. Probabilmente De Gennaro, di trascorrere 20 anni a difendersi non se la sentiva. O forse riteneva l’accusa troppo offensiva.

E così, da duro quale era, ha scelto di farla finita con un colpo di pistola. Il proiettile, tuttavia, non ha raggiunto solo lui, ma anche una sistema giudiziario-mediatico che da anni scava nei misteri e nei segreti d’Italia senza mai arrivare a svelare nulla, ma soltanto a devastare la reputazione degli indagati.

Il caso Andreotti e la verità secondo l’autore

Qualcuno ha commentato che così non si saprà mai la verità. No, è il contrario: la verità l’abbiamo sotto gli occhi, che invece di tenere chiusi avremmo dovuto aprire già all’epoca del processo Andreotti, altro uomo dello Stato trasformato per anni in Belzebù prima che ne fosse riconosciuta, con una sentenza un po’ originale, l’innocenza.