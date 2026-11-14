Finalmente le toghe si sono accorte che Monica non ha ucciso la vicina

Il caso Garlasco del Nord-Est, quello dell’omicidio con due assassine, entrambe ritenute responsabili senza aver agito in concorso tra loro, si chiude con una delle due che esce di scena. Ma per arrivarci sono serviti 13 anni di carcere.

Monica Busetto, che era stata condannata definitivamente a 25 anni per aver ucciso l’anziana vicina di casa, torna in libertà. La Corte d’appello di Trento, ieri, ha accolto la richiesta di revisione, l’ha assolta e ne ha ordinato l’immediata scarcerazione. La storia comincia il 20 dicembre 2012, quando Lida Taffi Pamio, 87 anni, viene trovata morta nel suo appartamento di Mestre. Un delitto brutale. L’anziana viene colpita con uno schiaccianoci, strangolata con un cavo e accoltellata due volte.

Gli investigatori concentrano subito le attenzioni su Monica Busetto, operatrice socio sanitaria, senza precedenti penali e, secondo la ricostruzione della difesa, anche senza un movente. L’accusa è di aver ucciso la pensionata per rapinarla. A incastrarla è soprattutto una catenina sequestrata nella sua abitazione, ritenuta appartenente alla vittima. Sul gioiello, secondo gli accertamenti forensi, vengono individuate tracce biologiche attribuite all’anziana. Una prova che la difesa contesta fin dall’inizio, sostenendo che il reperto possa essere stato contaminato durante le operazioni di conservazione. Ma le obiezioni non bastano.

La condanna a 25 anni e la confessione di Milly Lazzarini

Busetto viene condannata a 25 anni. La sentenza supera tutti i gradi di giudizio e diventa definitiva. Lei continua a proclamarsi innocente, mentre quella catenina resta al centro della ricostruzione accusatoria. Poi accade qualcosa che avrebbe potuto cambiare tutto. Susanna Milly Lazzarini viene arrestata per l’omicidio di un’altra donna, Francesca Vianello. Confessa quel delitto, per il quale è stata condannata a 30 anni con rito abbreviato. Ma, ha ricostruito sulla Verità Mario Giordano qualche giorno fa, ammette anche di aver ucciso la Taffi Pamio. Dichiara di aver agito da sola e di non conoscere neppure Monica. «Monica Busetto?», chiede il magistrato. «Non c’entra, l’ho fatto io», risponde lei. «È sicura?». «Sì». «Era da sola?». «Sì». «Monica la conosce?». «Mai vista in vita mia».

Il suo racconto è credibile perché aggiunge particolari di quel delitto che nessun altro poteva conoscere. Chiaro anche il movente: Milly, in cerca di soldi, andava a rapinare le amiche di sua madre. Anche l’altra anziana uccisa era amica di sua madre, come Lida. A quel punto le due ricostruzioni diventano incompatibili.

Una complicazione non da poco, persino per la giustizia italiana. Nessuna norma processuale, però, stabilisce che una confessione cancelli per magia una sentenza definitiva. Anche quando una donna racconta di aver commesso da sola l’omicidio per cui un’altra è in carcere. Il problema giudiziario, insomma, non è soltanto trovare il colpevole, ma spiegare perché la prima condanna non dovrebbe reggere. La Busetto resta in carcere. La prima richiesta di revisione viene respinta. Il processo resta chiuso e la condanna continua a produrre i suoi effetti.

La catenina e le fotografie che riaprono il caso

Per arrivare alla svolta bisogna tornare proprio alla prova che aveva contribuito a incastrare l’ex operatrice socio sanitaria: la catenina. A dimostrarlo sarebbero tre fotografie acquisite grazie alle Iene, nelle quali, per la prima volta, la collana indossata dalla vittima risultava visibile nella sua interezza, fatta eccezione per il tratto nascosto dietro il collo: 12 centimetri di differenza che hanno contribuito a rimettere in discussione una condanna definitiva a 25 anni. Provato questo passaggio, è stato superfluo discutere il secondo motivo della revisione, relativo alla violazione della catena di custodia del reperto. Un elemento che, secondo i difensori dell’imputata, gli avvocati Stefano Busetto e Alessandro Doglioni, era contaminato. «Ora», aggiungono i legali, «dobbiamo chiedere scusa a Monica».

Il caso Mestre e il parallelo con Garlasco

E mentre il caso Garlasco si avvia sulla stessa strada (con Alberto Stasi condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi e Andrea Sempio che per la stessa accusa dovrà affrontare l’udienza preliminare), il paradosso giudiziario di Mestre, dove hanno viaggiato parallele la condanna di una donna e la confessione di un’altra, arriva all’epilogo. Ma solo 13 anni dopo. E almeno su un punto non servirà attendere il deposito delle motivazioni: quei 13 anni trascorsi in un istituto di pena non possono essere restituiti.