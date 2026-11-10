Assoluzione definitiva per l’infettivologo Massimo Galli, divenuto uno dei volti più noti durante la pandemia, nell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati all’Università Statale di Milano. «Il fatto non sussiste»: con questa formula la Quarta Corte d’appello di Milano ha chiuso un procedimento iniziato cinque anni fa.

Concorsi pilotati alla Statale di Milano: cancellata anche la condanna per falso

La Corte ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui Galli e il suo ex collaboratore, Agostino Riva, erano stati assolti dal reato principale, la turbativa d’asta. Ha invece ribaltato la condanna inflitta nel 2024 al solo Galli per falso ideologico, cancellando l’anno e quattro mesi di pena decisi dal Tribunale di Milano.

Il concorso del 2020 e il verbale contestato: perché è caduta l’accusa

Il processo riguardava un concorso del 2020 per un posto da professore associato in Malattie cutanee, infettive e dell’apparato digerente, vinto da Riva, allievo e collaboratore di Galli.

Secondo l’accusa, la selezione era stata condotta in modo da favorirne l’assunzione. In primo grado entrambi gli imputati erano già stati assolti dalla turbativa d’asta.

Restava però aperta, per Galli, l’accusa di falso ideologico collegata a un verbale della commissione del 14 febbraio 2020, nel quale era stato indicato un orario non rettificato. Su quel punto la Corte d’appello è tornata indietro rispetto al Tribunale.

I giudici hanno ritenuto non provato il fatto contestato e hanno assolto Galli «perché il fatto non sussiste», chiudendo così l’ultimo capo di imputazione rimastogli.

La Procura di Milano aveva impugnato la sentenza di primo grado chiedendo ai giudici di secondo grado condanne di un anno e dieci mesi per Galli e di sei mesi per Riva. I pm sostenevano la responsabilità di entrambi anche per il falso in atto pubblico.

La richiesta non è stata accolta. La decisione, due anni dopo la sentenza di primo grado, chiude il capitolo giudiziario per entrambi gli imputati.

Galli: «Sono stato una voce scomoda». L’avvocato di Riva: «Giustizia è stata fatta»

«Sicuramente sono stato una voce scomoda», ha dichiarato ieri Galli, che in realtà è sempre stato molto mainstream, alla Repubblica. «Ho avuto posizioni sempre piuttosto rigorose negli anni che sappiamo. E queste mie posizioni devono avere disturbato qualcuno. Il fatto che potessi perdere di credibilità attraverso un’esperienza come quella di cui sto parlando poteva fare comodo. Con quale fine io non lo so, stavo andando in pensione e non avevo alcuna velleità di buttarmi in politica, semmai di fare volontariato, cose culturali, ricerca scientifica».

«Questo procedimento non avrebbe dovuto nemmeno cominciare. Oggi giustizia è stata fatta», ha dichiarato Luca Troyer, avvocato di Riva.

La vicenda aveva riportato l’attenzione sulle procedure delle selezioni universitarie e sui criteri di trasparenza adottati nelle selezioni pubbliche.

Galli e Riva escono così dal procedimento con una piena assoluzione.