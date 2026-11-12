Garlasco, fissata la data per Sempio: il 25 febbraio si decide sul processo

Ci siamo: il tribunale di Pavia ha fissato al 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare a carico di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi. A presiedere l’udienza sarà il giudice per le indagini preliminari Luigi Riganti. La data è stata comunicata con una nota ufficiale della presidente del tribunale Enrica Bertolotto, «in conformità alle vigenti tabelle di organizzazione dell’ufficio».

Stando al capo di imputazione, Sempio avrebbe ucciso Chiara il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco, in provincia di Pavia. Secondo la ricostruzione dei magistrati, l’aggressione sarebbe iniziata con una colluttazione durante la quale l’allora 19enne avrebbe colpito ripetutamente la ragazza al volto con un oggetto contundente, facendola cadere a terra. L’avrebbe poi trascinata verso l’ingresso della cantina. E quando la vittima ha tentato di reagire mettendosi carponi, l’avrebbe colpita ancora alla testa con almeno tre o quattro fendenti, facendole perdere i sensi. Il corpo sarebbe quindi scivolato lungo le scale verso la cantina, dove Sempio avrebbe inferto altri quattro o cinque colpi, causando lesioni cranio-encefaliche fatali (sul cranio e sul volto della Poggi, in effetti, erano state rilevate almeno 12 ferite).

I prossimi passi del processo di Garlasco

La procura di Pavia contesta due aggravanti. La prima riguarda la crudeltà: il numero e la violenza dei colpi inflitti renderebbero l’azione omicidiaria particolarmente efferata. La seconda, invece, si attiene ai motivi abietti: secondo gli inquirenti, alla base del gesto vi sarebbe l’odio maturato dopo il rifiuto di un approccio sessuale da parte della vittima.

L’udienza del 25 febbraio servirà a stabilire se il processo si farà davvero oppure meno. Sarà il momento in cui il Gup Riganti dovrà decidere se rinviare Sempio a giudizio oppure dichiarare che non vi è luogo a procedere. Non si tratta una sentenza, naturalmente, ma è comunque un passaggio cruciale: è in quella sede, difatti, che si valuterà se le accuse reggono abbastanza da giustificare un dibattimento.

È necessario precisare che per l’omicidio di Chiara Poggi era già stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, con una pena a 16 anni di reclusione. L’apertura di un nuovo procedimento a carico di Sempio è dunque il frutto di una serie di indagini successive, che hanno portato la procura a ipotizzare una diversa o ulteriore responsabilità nell’omicidio.