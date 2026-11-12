Il brigatista Leonardo Bertulazzi è sfuggito ancora una volta al carcere, evadendo dagli arresti domiciliari della sua casa nel cuore di Buenos Aires. Da due anni l’ex esponente di spicco dell’ala genovese delle Brigate Rosse si trovava agli arresti domiciliari, ma quando anche l’ultimo ricorso in tribunale era stato respinto, ha scelto la via della fuga.

L’Interpol era pronta a riportarlo in Italia, dove lo attende la condanna per il sequestro dell’armatore ligure Pietro Costa. Bertulazzi, ormai settantaquattrenne, deve scontare una pena di 27 anni di carcere per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. La fuga dall’appartamento al quinto piano di calle Defensa, nell’elegante quartiere centrale di San Telmo, ha colto di sorpreso le autorità che hanno subito scatenato una serrata caccia all’uomo con la Direzione generale dell’Intelligence criminale che ha emesso un allarme urgente per rintracciarlo immediatamente.

L’arresto dopo 44 anni di latitanza e il rischio estradizione

Bertulazzi era stato arrestato nel 2024 dopo 44 anni di latitanza e da allora aveva cercato di evitare l’estradizione adducendo una serie di motivi di salute. L’avvocato dell’ex brigatista, Rodolfo Yanzon ha accolto con favore la decisione di fuggire del suo assistito, accusando il giudice che si occupa del caso, Maria Servini de Cubria, di non essere all’altezza della situazione. Il legale aveva cercato in tutti modi di evitare che il terrorista scontasse la lunga condanna nel nostro Paese, presentando una serie di certificati che descrivevano come precaria la sua salute, ma questa volta le porte del carcere si sarebbero finalmente aperte.

Dopo la revoca del suo status di rifugiato nell’agosto del 2024, l’ex Br era stato arrestato, ma poi scarcerato a novembre dello stesso anno. A luglio 2025 la Corte Suprema argentina aveva dato parere favorevole all’estradizione in Italia, ma a quanto pare Bertulazzi non aveva nessuna intenzione di pagare il suo debito con la giustizia italiana.

Dalle Brigate Rosse al sequestro dell’armatore Pietro Costa

La sua militanza era cominciata a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta, iscrivendosi prima a Lotta Continua ed entrando poi nelle Brigate rosse con il nome di battaglia di «Stefano». Era stato tra i protagonisti del sequestro dell’ingegnere navale Piero Costa, il 12 gennaio 1977 che era stato liberato dopo 81 giorni di prigionia. Cinquanta milioni del miliardo e mezzo ottenuto per questo sequestro furono usati per acquistare l’appartamento di via Montalcini a Roma, dove venne imprigionato Aldo Moro.

La fuga dal quinto piano e la caccia all’uomo

Latitante dal 1980, prima in Grecia e Portogallo e poi tra El Salvador e Argentina, Bertulazzi era stato arrestato una prima volta nel 2002, ma subito liberato da un tribunale argentino con la motivazione che la nazione sudamericana non consentiva l’estradizione nei casi di condanna di un imputato in contumacia. Contemporaneamente il governo di Néstor Kirchner aveva concesso al terrorista lo status di rifugiato politico, revocato soltanto nel 2024 sotto la presidenza di Javier Milei.

La fuga del brigatista è stata descritta dal giornale argentino Clarín come cinematografica e incredibile. Bertulazzi sarebbe infatti riuscito a modificare il dispositivo del braccialetto elettronico che aveva alla caviglia, per rimuoverlo senza far scattare l’allarme. La polizia argentina non rilevando nessun movimento da troppo tempo si sarebbe recata nel suo appartamento, trovandolo vuoto. L’uomo, sempre secondo i media di Buenos Aires, sarebbe scappato calandosi dal balcone con un’imbracatura. La polizia ha sequestrato tutti i filmati delle telecamere del quartiere e la caccia all’ex terrorista rosso continua.