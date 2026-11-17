Dodici richieste di condanna per le presunte violenze durante le proteste No Tav in Valle di Susa. È il conto presentato dalla Procura di Torino al termine della requisitoria in uno stralcio del maxi processo nato dall’inchiesta «Sovrano» sul centro sociale Askatasuna. Il pm Manuela Pedrotta ha chiesto pene comprese tra 8 e 19 mesi di reclusione per gli imputati, tra cui Giorgio Rossetto, considerato una figura di riferimento dell’Autonomia in Italia, e Andrea Bonadonna, storico militante del centro sociale torinese. Per l’accusa, quelle finite al centro del procedimento sarebbero state «azioni violente perfettamente organizzate».

Proteste No Tav del 2020 e 2021: dodici imputati a processo

I fatti contestati risalgono al 2020 e al 2021, quando in Valle di Susa si moltiplicarono le manifestazioni contro i cantieri della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Dodici persone sono finite a processo per gli episodi ricostruiti nell’ambito della maxi inchiesta sul centro sociale. Ora la parola passa alle difese, prima che il tribunale si pronunci sulle responsabilità degli imputati.

Le difese contestano le accuse: «Nessun elemento»

Le richieste della Procura hanno provocato una dura reazione da parte degli avvocati. Il primo a intervenire in aula è stato il legale Danilo Ghia, che si è detto «esterrefatto, basito e sconcertato» dalla requisitoria del pm. Per il proprio assistito, residente in Valle di Susa, ha contestato la consistenza degli elementi raccolti: «A carico del mio assistito non c’è nulla se non l’intercettazione di un colloquio fra altre persone e una foto di lui che partecipa a un’assemblea».

Da qui l’affondo, che ha allargato il caso giudiziario al tema del diritto al dissenso. «Il momento che stiamo vivendo è grave: si sta cercando di condannare ogni forma di dissenso», ha sostenuto Ghia, aggiungendo che sarebbe altrettanto grave chiedere la condanna di una persona «senza alcun elemento». Una contestazione che si inserisce nel clima di scontro politico e giudiziario intorno ad Askatasuna, tornato al centro delle polemiche anche per le recenti mobilitazioni negli ambienti universitari.

Montaruli attacca: «A Torino due pesi e due misure»

Nella stessa giornata è intervenuta Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia e vicecapogruppo alla Camera, che ha commentato la fine dell’occupazione di Palazzo Nuovo, sede dell’Università di Torino. «Mi ero rallegrata della fine dell’occupazione di Palazzo Nuovo: è stata una parentesi pericolosa non solo per gli studenti a cui è stato precluso il diritto allo studio, ma anche per gli stessi occupanti», ha dichiarato.

Il parlamentare ha poi puntato il dito contro un’iniziativa organizzata al Campus Einaudi, da lei definita un «comizio anti-Meloni» e che, a suo giudizio, sarebbe stata autorizzata dal rettorato e da alcuni docenti. «Evidentemente a Torino esistono insegnanti che baciano la mano ad Askatasuna, mentre altri difendono il diritto allo studio venendo aggrediti», ha attaccato.

Montaruli ha infine denunciato una nuova occupazione dell’istituto Santorre di Santarosa, accusando chi gestisce le mobilitazioni studentesche di applicare «due pesi e due misure». «Noi stiamo dalla parte di studenti e docenti che difendono il diritto allo studio e il potersi esprimere senza violenza», ha concluso.