Revolut, amministrazione giudiziaria per presunti rapporti con soggetti legati alla mafia

La banca digitale Revolut finisce sotto amministrazione giudiziaria per un anno. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, è stato eseguito questa mattina dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura, nell’ambito di un’indagine che punta a fare luce sui rapporti tra l’istituto di credito e soggetti coinvolti in vicende di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche con l’aggravante del metodo mafioso o dell’agevolazione della criminalità organizzata.

L’indagine sui rapporti con soggetti coinvolti in riciclaggio

L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle relazioni tra la banca digitale, autorizzata dalla Banca centrale europea e presente in Italia con una propria succursale, e persone indagate o già condannate per reati particolarmente gravi. Tra questi figurano il riciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa, oltre ad altre fattispecie comprese nella disciplina antimafia.

L’inchiesta è condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, sotto il coordinamento della Procura. Il provvedimento è stato disposto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese su richiesta del pubblico ministero Paolo Storari e riguarda la gestione dell’istituto, chiamato ora a operare sotto il regime di amministrazione giudiziaria per dodici mesi.

Antiriciclaggio e prevenzione antimafia: cosa prevede la misura

La misura, che non equivale a una condanna della banca né accerta di per sé responsabilità penali, interviene nell’ambito della prevenzione antimafia. Al centro degli accertamenti ci sono le criticità emerse nei rapporti con soggetti ritenuti coinvolti in attività illecite e il rispetto degli obblighi di controllo e antiriciclaggio da parte dell’istituto.