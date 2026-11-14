Facebook accedeva alle foto degli utenti senza consenso: maxi-multa da 805 milioni per Meta

Venti milioni di utenti Android in Italia coinvolti, fotografie e video conservati negli smartphone accessibili senza un consenso specifico e un’autorizzazione che, una volta concessa, poteva permettere all’app di leggere l’intera galleria del telefono. Per questo il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a Meta una sanzione da 805 milioni di euro, contestando alla società l’utilizzo dei contenuti degli utenti attraverso una funzione di Facebook.

Facebook e la funzione che accede alla galleria degli smartphone

Nel mirino dell’Autorità c’è «Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook», introdotta nel 2023. L’opzione consente all’app di proporre, durante la navigazione, fotografie e video presenti nel rullino dello smartphone come possibili contenuti da pubblicare. Secondo il Garante, Meta avrebbe avuto accesso a immagini, filmati e relativi metadati senza informare adeguatamente gli utenti. La società, inoltre, non avrebbe ottenuto un’autorizzazione specifica per questa finalità.

Meta, l’istruttoria del Garante e il consenso generico

L’istruttoria è partita nel luglio 2025, dopo una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. L’Autorità ha accompagnato il procedimento con un’analisi tecnica.

Dagli accertamenti è emerso che Facebook chiedeva un’unica autorizzazione per accedere alla galleria. Il permesso valeva per l’intera applicazione e per funzioni con esigenze differenti. Prima della richiesta compariva un avviso generico, «abilitare altre funzioni». L’utente non poteva quindi capire che stava autorizzando anche i suggerimenti basati sulle fotografie del telefono. Inoltre, la funzione risultava attiva per impostazione predefinita.

Privacy, Facebook poteva leggere l’intero archivio fotografico

Una volta concessa l’autorizzazione, Facebook poteva accedere all’intero archivio fotografico del dispositivo, in genere in maniera permanente. Il Garante sottolinea che né l’utente né l’Autorità potevano verificare quali informazioni l’app utilizzasse effettivamente.

Questa modalità viola l’articolo 122 del Codice della privacy, che recepisce la direttiva europea ePrivacy e tutela lo smartphone come parte della sfera privata della persona. «Qualsiasi accesso alle informazioni che contiene richiede quindi un consenso libero e informato», indipendentemente dal fatto che i dati vengano trasmessi o che si sia verificato un danno.

Meta dovrà chiedere un nuovo consenso entro 60 giorni

Il provvedimento non si limita alla sanzione economica. Entro 60 giorni Meta dovrà chiedere agli utenti un consenso distinto e specifico per attivare la funzione. Dovrà spiegare con chiarezza a cosa serve, che comporta l’accesso alla galleria e come l’utente può disattivarla.

Soprattutto, la società dovrà mantenerla spenta per impostazione predefinita. La disposizione vale anche per chi in passato aveva già concesso l’autorizzazione generale. Trascorso il termine senza adeguamento, Meta non potrà attivare la funzione per gli utenti che non abbiano espresso un consenso valido.

La società dovrà inoltre comunicare al Garante entro 30 giorni le iniziative avviate e, entro 90, le misure adottate.

La maxi-multa da 805 milioni e i 20 milioni di utenti coinvolti

Per quantificare la multa, l’Autorità ha considerato diversi elementi. Innanzitutto, l’elevato numero di persone coinvolte: circa 20 milioni di utenti Android in Italia. Ha valutato anche la durata della violazione, ancora in corso per chi non ha aggiornato l’app e per chi aveva già concesso l’autorizzazione. Un altro elemento è stato il precedente provvedimento del 2019.

Tra gli aggravanti figura anche la scarsa collaborazione di Meta durante l’istruttoria. Come attenuante, il Garante ha invece considerato le modifiche introdotte dalla società dopo la segnalazione. L’Autorità le ha giudicate però tardive e limitate agli utenti che aggiornano l’applicazione. Gli 805 milioni rappresentano circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo.

Meta contestava la competenza del Garante italiano

Il Garante ha inoltre respinto l’eccezione di incompetenza sollevata da Meta a favore dell’autorità irlandese. L’Autorità ha chiarito che la disciplina ePrivacy non prevede il meccanismo dello «sportello unico».

La società aveva dunque contestato la competenza dell’Autorità italiana, ma senza successo.

Foto degli utenti e intelligenza artificiale, nuovi accertamenti

Una precisazione riguarda infine l’intelligenza artificiale. Il procedimento non ha esaminato l’eventuale utilizzo delle fotografie per addestrare i sistemi di IA, ipotesi che Meta nega.

Il Garante si riserva invece di svolgere accertamenti separati sulla nuova funzione lanciata nel 2026. Questa consente l’elaborazione nel cloud dei contenuti presenti nella galleria dello smartphone.