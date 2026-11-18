A processo con il rito immediato e con un quadro accusatorio ancor più grave rispetto a quello che dallo scorso mese di giugno lo tiene ristretto agli arresti domiciliari. Il gip del tribunale di Milano, Elio Sparacino, ha fissato per il prossimo 11 gennaio la prima udienza a carico di un professore di italiano di 49 anni dello storico liceo militare Teuliè, accusato di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti sui suoi giovanissimi allievi.

Liceali che avrebbero subito una serie di abusi, umiliazioni e pressioni psicologiche da parte dell’uomo che avrebbe fatto leva anche sull’incarico di membro interno della Commissione per l’esame di maturità per assoggettare le vittime alle sue perverse richieste.

Rito immediato per il professore del liceo militare Teuliè

A chiedere e ad ottenere di superare il filtro dell’udienza preliminare, a fronte dell’evidenza delle prove emerse dalle indagini affidate ai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano è stata la pm Alessia Menegazzo. I ragazzi che sarebbero finiti nel mirino delle pressanti richieste del docente sono saliti da sette a diciotto nell’ambito delle condotte contestate a partire dall’ottobre del 2024. E ora, dopo essere stati sentiti in incidente probatorio nei mesi scorsi, si apprestano ad entrare nel processo come parti civili assistiti dai rispettivi avvocati. La difesa del professore, rappresentata dall’avvocato Paola Ponte, avrà invece la facoltà di chiedere il rito abbreviato per ottenere uno sconto di pena.

Le richieste di foto e video agli studenti

Ai suoi allievi, come emerge dai capi di imputazione cristallizzati nel decreto che dispone l’avvio del processo a suo carico, il professore (l’imputato non è un militare) avrebbe chiesto ripetutamente di «inviargli materiale fotografico e video».

Le conversazioni sessualmente esplicite su Telegram

Ma i ragazzi, alcuni all’epoca erano ancora minorenni, sarebbero stati anche costretti ad intrattenere con il docente «conversazioni a contenuto sessualmente esplicito» su Telegram attraverso i messaggi effimeri ad autodistruzione. Domande e richieste insistenti sulla «sfera privata, sentimentale, corporea e intima» delle giovani vittime. Una pressione psicologica che avrebbe provocato negli studenti, già alle prese con un contesto di disciplina rigida come quello militare, «una perdurante condizione di sofferenza morale, disagio, timore e soggezione». Accuse che all’inizio del 2027 approderanno davanti alla nona sezione penale del tribunale di Milano.

