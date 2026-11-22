«Vai, vai, che sei meglio di Schettino». L’invito amaro del noleggiatore di turno in banchina, rivolto al turista in bermuda mentre si allontana sulle onde dopo aver affittato la bagnarola di quattro metri, è di per sé una condanna a vita. Un archetipo, un modo di dire, l’identificazione perenne di un nome con il disastro nautico più devastante dal naufragio dell’invincibile Armada. Con il peso di quella responsabilità anche Francesco Schettino venerdì sera ha preso il largo, uscendo da Rebibbia per andare a spiaggiarsi nella notte ai servizi sociali dopo nove anni e mezzo di carcere.

Schettino lascia Rebibbia: il resto della pena ai servizi sociali

Il responsabile del naufragio della Costa Concordia avrebbe dovuto trascorrerne altri sei dietro le sbarre (16 in totale per la condanna del tribunale di Grosseto) ma ha ottenuto, per buona condotta, uno sconto di tre anni più la possibilità di espiare quel che manca con il volontariato e l’affidamento in prova in un’azienda privata della Campania. Il suo avvocato, Francesca Carnicelli, ha dichiarato: «La soddisfazione è tanta, a nostro parere c’erano tutti i requisiti per la concessione di questa misura alternativa che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso intrapreso dopo la condanna». Niente da dire perché quasi 10 anni in prigione con i fantasmi che riemergono dalla coscienza sono facili da giudicare solo per chi non li ha contati giorno dopo giorno. E secondo il Riesame, il suo percorso rieducativo si è concluso in maniera «estremamente positiva».

Il ricordo delle 32 vittime e il dolore dei familiari

C’è un però. Anche le 32 vittime di quella follia del 14 gennaio 2012 non si possono dimenticare. Anche il dolore e le lacrime dei loro cari non possono essere derubricate a dettaglio. Anche la vergogna di un intero Paese – travolto dalla tragedia del Giglio e da quel cetaceo preistorico di metallo adagiato su un fianco – non può essere macinata dalla cronaca.

E sapere quasi libero il comandante di Sorrento che per primo scappò dalla nave mentre affondava («Comandante torni a bordo, cazzo», urlava Gregorio de Falco dalla Capitaneria di porto) crea un comprensibile brivido nella schiena. A maggior ragione nei giorni in cui si scopre che Monica Busetto ha subìto 13 anni di carcere da innocente; nei mesi in cui cresce la consapevolezza che Alberto Stasi ne ha messi insieme quasi 11 forse senza avere ucciso nessuno. Immagini forti, confronti imbarazzanti che ci dicono molto di una giustizia infallibile solo nella prosopopea degli autoreferenziali convegni di casta.

La testimonianza di un sopravvissuto alla Costa Concordia

Mentre Schettino si allontana bordeggiando in solitudine è doveroso dare voce a chi continua a osservare la sua divisa bianca con smarrimento. Umberto Trotti era sulla nave con la moglie Fjorda e i due figli Valentina (due anni) e Carlo (sei mesi). Si salvarono, oggi lui è ristoratore vicino a Terni. «Non provo più rancore perché nella vita bisogna cerca dei andare avanti. Credo che la giustizia abbia fatto il suo corso; gli errori ci sono stati, la responsabilità anche. Le 32 vittime non sono mai tornate a casa e io penso alle loro famiglie che porteranno per sempre un dolore immenso. Ricordo anche i tanti eroi di quella notte, che con coraggio e generosità hanno contribuito a salvare tante vite, compresa la nostra. Spero veramente che Schettino si sia reso conto di quello che ha fatto».

Le bugie e gli errori dopo il naufragio

La consapevolezza non è arrivata subito. Anzi l’autore dell’irresponsabile «inchino» davanti all’isola e del naufragio sugli scogli delle Scole sembrava più preoccupato della reputazione danneggiata che del disastro. All’inizio si coprì di vergogna e di bugie: «Ho eseguito una normale manovra turistica. Lo scoglio non era segnato sulle carte. Non è vero che ho abbandonato la nave». Affondava anche lui nel proprio mar dei Sargassi morale.

Alla ricerca disperata di un’autoassoluzione, anche durante il processo le sbagliò tutte. La bufala dell’amante moldava sulla plancia di comando. Le interviste fuori calibro con il «vabbuò» da alzata di spalle davanti al ricordo di chi aveva tentato di salvarsi da solo. La festa in divisa con flûte di champagne in attesa della sentenza. La richiesta di partecipare all’Isola dei famosi, poi cancellata per indignazione popolare. Un disastro. Era diventato un filone mediatico da sfruttare. Alla fine se ne accorse: «Sono stato tradito da tutti, a cominciare da chi doveva difendermi».

La libertà dopo il carcere, ma senza oblio

Ora il responsabile del Titanic italiano ha 66 anni e 32 volti che tornano a fissarlo ogni notte nel sonno. Ha ritrovato la libertà, forse non ritroverà mai la serenità. Per lui nessun oblio, solo silenzio mentre si allontana lasciandosi alle spalle il cancello di Rebibbia. Cammina verso un’espiazione ai servizi sociali, in un luogo che fra qualche ora o qualche giorno (è statistica) sarà affollato di telecamere. Speriamo solo che sia in montagna.