Ora che la Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio di sei medici per la morte nel Cpr di Ponte Galeria di Jubayer Khan, cittadino bengalese di 33 anni, le associazioni immigrazioniste pretendono che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri faccia costituire il Comune parte civile nel procedimento.

E denunciano che del decesso non sarebbe stato informato neppure il Garante comunale delle persone private della libertà personale. Ma tra le firme dell’appello compare A Buon Diritto, l’associazione diretta per dieci anni da Valentina Calderone.

Che oggi è proprio la Garante comunale. E che, prima di ottenere l’incarico in Campidoglio, aveva coordinato uno sportello di ascolto all’interno di quel Cpr. Una circostanza documentata dalle biografie istituzionali, ma ignorata dall’associazione firmataria con ActionAid, Antigone Lazio, Arci Roma, Asgi, Cgil Roma e Lazio, Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia.

Morte di Jubayer Khan a Ponte Galeria, 28 associazioni chiedono al Comune di Roma di costituirsi parte civile

In totale gli acronimi dell’appello sono 28. E, nell’annunciare la loro costituzione di parte civile («poiché i reati contestati si pongono in contrasto con i principi e i valori sanciti dallo statuto di Roma Capitale, la cui stessa essenza risulta ancor più profondamente compromessa dall’esistenza di una struttura nella quale i diritti fondamentali e la dignità delle persone trattenute sono sistematicamente violati»), contestano le condizioni di trattenimento nel centro e richiamano le responsabilità delle istituzioni nel garantire la salute delle persone private della libertà.

Il pm Fabrizio Tucci contesta a quattro sanitari del Serd, il servizio pubblico per le dipendenze, e a due medici in servizio nell’ambulatorio del Cpr l’omicidio colposo. L’udienza preliminare è fissata per il 4 febbraio 2027. Khan era stato accompagnato dalla polizia nella struttura il 14 agosto 2022, in attesa dell’espulsione.

Sei medici indagati per omicidio colposo: metadone e psicofarmaci sotto accusa

Otto giorni dopo morì per un’insufficienza cardiorespiratoria acuta. Secondo la ricostruzione della Procura, il decesso sarebbe stato provocato da errori diagnostici, prescrizioni farmacologiche e omissioni nell’assistenza.

Al centro delle contestazioni c’è la somministrazione di un mix di metadone e benzodiazepine in un paziente che soffriva di broncopolmonite diffusa e bilaterale. Ai quattro medici del Serd gli inquirenti contestano di aver avviato la terapia metadonica senza una visita adeguata e senza gli accertamenti necessari.

E il trattamento sarebbe partito con 60 milligrammi di metadone al giorno, una quantità superiore ai 20-30 milligrammi indicati dalle linee guida richiamate nell’inchiesta. Agli altri due sanitari, quelli dell’ambulatorio del Cpr, viene contestata la prescrizione di ulteriori psicofarmaci senza un piano terapeutico adeguato.

I due medici del centro, secondo l’accusa, avrebbero anche omesso di trasferire Khan in ospedale per definire un trattamento adeguato, di richiedere o sollecitare una consulenza psichiatrica e di disporre una valutazione cardiologica. Una visita psichiatrica era stata richiesta da un altro sanitario il giorno successivo all’ingresso dell’uomo nel Cpr, ma non venne effettuata.

È questo il punto sul quale dovrà pronunciarsi il giudice: se Khan sia morto per una concatenazione di errori medici evitabili. Nel frattempo le associazioni affrontano il tema delle comunicazioni sul decesso, ricordando che le competenze del Garante capitolino comprendono anche i Cpr.

Il Garante Calderone non fu informato del decesso: ma nel 2022 l’incarico era di Gabriella Stramaccioni

Quindi scrivono: «Eppure, nel caso in esame, neanche il Garante comunale è stato informato del decesso». Una contestazione precisa. Ma il documento non indica da quale atto risulti la mancata comunicazione, chi fosse tenuto a effettuarla e, soprattutto, se l’ufficio abbia successivamente chiesto spiegazioni.

Un problema sollevato anche in Parlamento, dove, con un’interpellanza del 20 luglio scorso, le deputate dem Michela Di Biase e Rachele Scarpa hanno chiesto al governo di chiarire chi avesse l’obbligo di comunicare il decesso al Garante nazionale (sempre che esista) e se vi fossero state omissioni.

La richiesta riguarda l’organismo nazionale, non quello comunale. E che lascia senza una risposta documentata la questione sollevata dalle 28 associazioni su chi avrebbe dovuto informare anche il Garante capitolino della morte di Khan.

La Calderone è stata eletta Garante delle persone private della libertà personale dall’Assemblea capitolina il 14 marzo 2023 e la sua biografia ricostruisce un lungo percorso nell’associazionismo impegnato nella tutela dei diritti. Dal 2013 al 2023 ha diretto A Buon Diritto e coordinato uno sportello di ascolto sociale all’interno del centro.

Conosceva, insomma, la struttura già prima di assumere la funzione pubblica. L’associazione che ha diretto compare ora in testa all’elenco delle organizzazioni che chiedono al Campidoglio un intervento nel procedimento penale.

E Khan morì nell’agosto 2022, sette mesi prima della nomina di Calderone. Sulla poltrona di Garante comunale c’era Gabriella Stramaccioni. La denuncia sulla mancata comunicazione del decesso riguarda dunque la precedente gestione.

Calderone aveva sostenuto la conferma di Stramaccioni: l’intreccio tra associazioni e Garanti di Roma

E qui si innesta l’ennesimo intreccio associativo: sei mesi prima della morte di Khan fu proprio la Calderone a firmare un appello per chiedere la conferma della Stramaccioni come Garante.

Entrambe non risultano aver denunciato personalmente (almeno pubblicamente, e questo non esclude interventi riservati o comunicazioni istituzionali) la mancata comunicazione. E anche oggi sono solo le associazioni a farlo.