Torna di moda perfino Mario Scelba; c’è aria di elezioni in giro e dunque la legge che vieta la ricostituzione del partito fascista e l’apologia di reato in caso di ispirazione al fascismo viene a fagiolo. Non si è ancora spenta l’eco dell’invettiva che Gianni Cuperlo dai banchi del Pd ha scagliato contro il centrodestra mentre si discuteva della legge sull’antisemitismo dicendo «state zitti fascisti» che deflagra, almeno a livello di polemica, un caso Vannacci legato alla legge Scelba mentre Gianfranco Fini – insolitamente «presentista» dopo gli anni di oblio legati alla casa di Montecarlo – prende le distanze dalla mostra dedicata a Pino Rauti. Insomma pare che in politica ci sia un periodo nero.

La Procura di Roma apre un fascicolo su Futuro Nazionale

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un’indagine col vago sospetto che dietro Futuro Nazionale il movimento politico fondato dall’ex generale Roberto Vannacci vi sia un tentativo di ricostituzione del disciolto Partito Fascista. Il sospetto è molto fumoso e vago tant’è che per adesso l’avvio dell’indagine è a modello 45 dove vengono trascritte circostanze che non appaiono fattispecie penalmente rilevanti oppure, e questo è dato non trascurabile, notizie che per di per sé non individuano un reato, ma che possono essere meritevoli di valutazione.

A dare una sorta d’indizio che, ancorché presa con le molle, questa notizia non criminis potrebbe portare ad approfondimenti è il fatto che assegnataria del fascicolo è una magistrata che fa parte del nucleo antiterrorismo della Procura romana. Ed è probabilmente questo l’ambito in cui si muovono i magistrati che hanno tenuto conto di un esposto del sindacato dei militari.

L’esposto del sindacato dei militari e i richiami alla legge Scelba

L’associazione guidata da Luca Marco Comellini nel suo esposto che è stato stilato con la collaborazione dell’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di Diritto militare all’Università degli studi Link, chiede di verificare se Futuro Nazionale riproduca «il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta» del fascismo.

E qui scatterebbe la previsione della legge Scelba che è stata applicata o invocata negli anni Settanta su Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, che viene agitata per sgombrare l’edificio romano occupato da Casa Pound e che ha prodotto alcune condanne che quasi mai però hanno superato il vaglio della Cassazione. Nell’esposto contro Vannacci e il suo movimento Comellini fa riferimento al programma di Futuro Nazionale, ai contenuti dei social «vannacciani» che sono stati meticolosamente «misurati» dal sindacato dei militari. Secondo quanto scritto nell’esposto i principi «non negoziabili» di Futuro Nazionale – famiglia naturale, identità cristiana e tutela della vita dal concepimento alla morte naturale – sarebbero in contrasto col «pluralismo democratico».

Le contestazioni: remigrazione, sicurezza e istigazione all’odio

Egualmente censurabili sarebbero le proposte sulla remigrazione, quelle sulla sicurezza mentre offensive dell’ordine democratico sarebbero le ricostruzioni fatte usando l’intelligenza artificiale che vedono gli avversari politici ridotti in schiavitù o rappresentati come bestie. Nell’esposto vengono prospettate anche altre ipotesi, dalla propaganda e istigazione all’odio fino all’istigazione a delinquere e alla disobbedienza alle leggi.

Il fascicolo della Procura militare e la replica di Vannacci

L’esposto alla Procura di Roma è il secondo tempo delle iniziative di Comellini che ha già ha messo in moto la procura militare sempre di Roma. Il dottor Marco De Paolis da settembre sta facendo accertamenti sui militari «reclutati» nel movimento di Vannacci. Giorgio Carta, avvocato dell’europarlamentare Roberto Vannacci, ha notato: «Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Apprendiamo con soddisfazione che la Procura di Roma ha iscritto l’esposto del sindacato dei militari a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato.

È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti; riteniamo le accuse del tutto infondate. Futuro nazionale svolge la propria attività politica nel rispetto della Costituzione e delle regole democratiche. Respingiamo con fermezza ogni accusa e ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il disciolto partito fascista, disciolto, appunto, più di 80 anni or sono». L’avvocato Carta ha tenuto a precisare che Comellini ha già presentato in passato altri esposti contro Vannacci tutti archiviati.

Gianfranco Fini e le polemiche sulla mostra dedicata a Pino Rauti

A dare un ulteriore impronta nostalgica alla giornata di ieri ci si è messo come detto anche Gianfranco Fini. Il fu ispiratore di Alleanza Nazionale ha sostenuto che «è opportuno rimuovere alcuni simboli divisivi dalla mostra dedicata a Pino Rauti e si sappia che io non andrò a vistarla: lui era divisivo».

La mostra che è stata inaugurata per il centenario della nascita dell’esponente missino, ha il patrocinio gratuito del Ministero della Cultura e della Camera, e si è subito prestata polemiche. Chiara Braga, del Pd, ha chiesto di rimuovere i simboli fascisti che compaiono nella mostra così l’Anpi, la Fondazione Ferruccio Parri e quella della «memoria della deportazione». A queste voci si aggiunge quella di Gianfranco Fini mentre la figlia di Rauti sottosegretaria alla Difesa (FdI) sostiene che le «le celebrazioni sono un dovere di figlia ed un’occasione comune per una rilettura dell’eredità culturale e intellettuale di Pino Rauti».