Una delle scene più emblematiche a cui abbiamo assistito durante le cosiddette proteste giovanili delle scorse settimane è stata senza dubbio quella dell’assalto alla libreria Feltrinelli di Porta Nuova a Torino.

Un gruppo di maranza e altri ragazzotti è entrato nel negozio, ha ribaltato gli scaffali, gettato a terra i libri e causato un certo scompiglio. Se si fosse trattato di giovanotti di destra, avremmo letto indignate analisi sul rigetto della cultura da parte dei fascisti. In questo caso, nessun commento negativo. Anzi, uno dei vertici della casa editrice ha preso la parola per giustificare l’accaduto, notando che in fondo gli assaltatori non avevano rubato libri.

La rivista della Fondazione Feltrinelli e la difesa dei maranza

Da quel giorno e da quella irruzione è passato quasi un mese. E gli intellettuali legati alla Feltrinelli non sono certo rimasti con le mani in mano. Hanno pensato, elaborato, analizzato, contestualizzato. E prodotto una serie di interessanti valutazioni sulle manifestazioni e sui maranza.

Il frutto di tanto rimuginare è il nuovo numero di Pubblico, rivista digitale della fondazione Giangiacomo Feltrinelli che si propone come una sorta di distillato del pensiero progressista. In effetti, su Pubblico trovano spazio voci rappresentative di quell’area culturale. E questo rende ancora più significativo il contenuto della rivista: la si può leggere come un condensato della visione sinistrorsa.

Ebbene, che cosa ha da dirci la sinistra intellettuale sui maranza? Facile: che «in tutta Europa la GenZ chiede di essere vista e reclama un futuro migliore. La risposta dei governi si traduce nel linguaggio della repressione e non agisce sulle cause profonde delle rivendicazioni». Originale.

Arena: «I maranza sono un bersaglio facile»

Michele Arena, scrittore e educatore, è molto duro. «Dopo le mobilitazioni studentesche di ottobre, le risposte del governo italiano e dei media mainstream hanno spinto ancora di più su una narrazione fatta di minacce e colpevolizzazione», scrive.

«Ma se questa narrazione adultista colpisce gli adolescenti di ogni genere, razza e classe sociale, il modo in cui la società guarda l’adolescenza non è mai neutro. I maranza o i figli del deserto, per dirlo con le parole di Chadia Rodriguez, identificati e sbattuti in prima pagina, stanno svolgendo né più né meno la stessa funzione dei demoni sociali descritti dal sociologo Stanley Cohen nel suo celebre saggio del 1972 (Folk Devils and Moral Panics). Sono un bersaglio facile e visibile su cui proiettare una paura sociale che nasce dall’aumento delle disuguaglianze economiche e che il governo non sta affrontando né politicamente e né economicamente. Non è un caso che lo scorso luglio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che vuole rendere la capacità di intendere e di volere di un ragazzo tra i 14 e i 18 anni non più una condizione da accertare caso per caso ma qualcosa di presunto fino a prova contraria. L’obiettivo è rendere più semplice processare i minorenni».

Questa narrazione quasi foucaultiana riguardo marginali e devianti quali capri espiatori creati dal potere è a senso unico. Quando fu creata ad arte la categoria dei no vax per colpire il dissenso, i pensatori progressisti hanno messo da parte Foucault e abbracciato la narrazione di regime. Fanno lo stesso con i presunti fascisti: deprecano la demonizzazione del maranza, poi dipingono chiunque dissenta come un fascista da estirpare.

Il disagio giovanile, il Covid e la richiesta di nuovi finanziamenti

A proposito di tirannia sanitaria, è interessante il fatto che su Pubblico qualcuno – nello specifico Federica Verona – si renda in parte conto delle conseguenze che ha avuto sulle giovani generazioni. «Ci sono le risse, le aggressioni, i coltelli sempre più diffusi; l’alcol, soprattutto dopo il Covid; e poi le sostanze, comprese le cosiddette smart drugs, che si acquistano online e circolano con l’idea – spesso falsa – che siano innocue», spiega l’autrice.

«Accanto a tutto questo c’è un’area meno visibile: il disagio psichico, gli attacchi di panico, i sintomi somatici. Ragazzi convinti di avere un infarto o un’emergenza. Un flusso continuo, soprattutto il sabato notte». Curioso che non si vada mai al cuore del problema: dopo il Covid è stato il disastro, ma non ci si chiede mai il perché.

«Ora che si parla di loro, la risposta sembra concentrarsi sul rafforzamento degli strumenti repressivi: nuovi reati, fermi, carcere. Oppure diventano il pretesto per intestarsi un dibattito e ottenere finanziamenti. Portati in processione, dopo le periferie, gli studentati e la casa: il nuovo trend topic», scrive Verona. Che lancia anche una singolare proposta di precettazione: «Mi chiedo anche se gli psicologi e gli psicanalisti – soprattutto quelli che possono contare su compensi molto alti, anche per una conferenza – non possano contribuire a un fondo che sostenga questi percorsi. Se una parte di quei compensi tornasse ai territori, sostenendoli, potrebbe aiutare a rendere continuativo un lavoro che oggi spesso resta appeso alla disponibilità dei singoli e alla durata dei finanziamenti». L’aspetto economico non manca mai: prima si tira in ballo il disagio, poi si dice che va combattuto a suon di «progetti», i quali ovviamente devono essere realizzati dagli amici del parastato adeguatamente sovvenzionati dalle casse pubbliche. Peccato che i maranza siano esattamente i prodotti del parastato e di decenni di «progetti».

La criminalizzazione dei maranza secondo Francesco Filippi

La rivista di Feltrinelli offre pure l’imperdibile opinione di Francesco Filippi, uno che sulla creazione del mostro fascista ha costruito una carrierina. Anche lui insiste sulla criminalizzazione dei marginali: ogni mattina un intellettuale di sinistra si sveglia e sa che dovrà correre a fotocopiare il solito Foucault e Judith Butler.

«Un governo che da quasi un lustro è muto e inerte di fronte ai problemi delle coorti di cittadini nate dopo l’inizio del millennio si è trovato ad affrontare una protesta generalizzata, con richiami internazionali e una piattaforma di richieste condivisa a livello non solo occidentale», dice Filippi, il quale sostiene che la categoria dei maranza sia stata creata e utilizzata per sgonfiare una protesta che metteva paura ai potenti. «Di fronte al dilemma classico del potere di fronte alla piazza, confronto o repressione, il governo ha avuto dubbi: repressione. Per mettere in atto una risposta muscolare però c’è una necessità, quella di demolire l’immagine del movimento».

È bravo, Filippi: descrive esattamente il clima che molti suoi compari hanno creato riguardo ai già citati no vax, ai putiniani, ai negazionisti climatici, ai razzisti e a tutti gli altri. A differenza dei maranza, le categorie di devianti indicate non creavano problemi di ordine pubblico, non spaccavano vetrine e non godevano di difensori di ufficio su tutti i media mainstream.

La contraddizione della sinistra e il silenzio sulle violenze

Inutile però continuare a sottolineare il cortocircuito: a sinistra non ammetteranno mai la contraddizione. In compenso, lo dimostra la rivista di Feltrinelli, sono pronti a tutto pur di giustificare maranza e antagonisti anche violenti. Resta un dubbio: è solo ideologia mista a tornaconto o è sindrome di Stoccolma? Feltrinelli dovrebbe avere in scuderia qualche bravo analista a cui fare sciogliere il nodo.