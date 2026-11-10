Contro il totalitarismo dell’IA la bussola sono sempre i classici

Il ruolo del National Endowment for the Humanities (Neh), l’agenzia governativa statunitense che finanzia la ricerca e l’educazione umanistica, e il legame tra le radici classiche e l’autorità morale all’interno delle democrazie occidentali, sono i temi al centro del convegno «Dotazioni nazionali per le discipline umanistiche – Fondamenti classici e autorità morale» che si è aperto ieri e si concluderà oggi nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma.

A fare gli onori di casa è stato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha rivendicato il valore delle discipline umanistiche, capaci di aiutarci «a riscoprire e a preservare i nostri valori autentici, che affondano le radici nel patrimonio classico». Un patrimonio che non parla solo di diritti, ma anche di responsabilità: una comunità politica, ha ricordato Fontana, «vive di doveri e non soltanto di diritti», e lo stesso potere incontra limiti «che precedono la volontà di governo».

Il dibattito ha visto impegnati studiosi, accademici, storici e costituzionalisti italiani e statunitensi e si colloca in un periodo in cui il Neh sta promuovendo forti investimenti nel settore, tra cui i recenti High School Classical Curriculum Chairman’s Grants, per potenziare l’insegnamento dei classici, dei grandi libri e della civiltà occidentale nelle scuole superiori. Il National Endowment for the Humanities è stato fondato nel 1965 e rappresenta uno dei maggiori finanziatori di programmi umanistici negli Usa.

I classici della letteratura come cura contro l’IA

La sua attività volta a promuovere l’eccellenza nelle scienze umane e diffondere la cultura, la storia e il pensiero critico tra i cittadini americani, ha un carattere strategico di riportare l’attenzione sui classici del pensiero dell’umanità proprio in un momento caratterizzato dalla massima espansione dell’intelligenza artificiale.

Renato Cristin, professore di Ermeneutica filosofica all’Università di Trieste, ha messo l’accento proprio sui pericoli che vengono dall’IA. «Accanto ai due totalitarismi, quello nazionalsocialista e quello comunista, si sta profilando un possibile totalitarismo tecnocratico». Ha sottolineato come si stia diffondendo la convinzione che «la presunta super intelligenza sia la massima espressione della libertà. In realtà toglie all’uomo la libertà di pensare, di percepire».

Inoltre nel passaggio dalla teologia politica alla tecnologia politica «si smarrisce il senso della politica e si induce a credere nell’IA come a una religione». Cristin avverte: «Quando la tecnologia smette di servire l’uomo, comincia ad asservirlo». E mette in guardia dal pericolo di un analfabetismo di ritorno. «Chi utilizza l’IA viene privato sia del sapere autentico, sia della capacità di acquisirlo. Inoltre si perde la proprietà intellettuale».

Nell’assemblaggio di dati di varia provenienza «non si potrà risalire all’autore di un testo». Wilfred McClay docente presso dell’Hillsdale College, ha aggiunto che «anche se l’IA consente di alleviare molte incombenze fastidiose, non aiuterà gli studi umanistici». Inoltre c’è il rischio che «gli errori possano diventare strumenti di consenso».

I valori occidentali da preservare

L’ex presidente del Senato, Marcello Pera, ha richiamato l’attenzione sull’impossibilità di avere «un mercato libero senza credere in determinati valori. Liberalismo, capitalismo e cristianesimo appartengono alla stessa famiglia intellettuale di valori. Mentre nel socialismo c’è uno Stato che ha una propria visione del bene e cerca di imporlo, nel liberalismo si è totalmente liberi di formare il proprio punto di vista».

Per l’ex esponente di Forza Italia, «il problema dell’Europa e della laicità è che non crediamo più nella religione tradizionale, Roma non è più la culla della cristianità e noi viviamo senza un valore religioso».

Margherita Cassano, magistrato e giurista, ha affrontato il tema dei limiti morali al potere della legge. «I progressi della scienza ci hanno resi insofferenti a qualsiasi forma di limitazione del nostro potere». Inoltre, avverte, «c’è la tendenza a una apatia nella società accompagnata da una delega al legislatore affinché fornisca continue risposte su ogni aspetto della convivenza».