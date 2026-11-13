Sgretolata l’utopia del paradiso digitale, ci resta la bussola del pensiero «solido»

Siamo sempre fermi lì, alla rana nel pentolone: l’acqua si scalda sempre di più fino a che, da tiepida che era, ora s’è fatta calda; molto calda; caldissima. Bollente. E sei cotto. Sei spacciato. Per arrivare al mondo connesso è stato così: poco alla volta, all’insegna del bello, del comodo, del funzionale, del veloce, del meraviglioso. Del sicuro. Anzi no, sicuro per nulla. Ma ce ne siamo accorti tardi, appunto. Perché, del mondo connesso, pochi avevano e hanno le chiavi e il libretto delle istruzioni. Tra quei pochi non ci sono gli Stati; o meglio, non ci sono tutti gli Stati.

Gli Stati che contano, in un modo o nell’altro, quel libretto lo maneggiano e le chiavi o sono di loro proprietà (la Cina, la Russia…) o se le fanno dare (l’America) nel senso che, in caso di ammutinamento, possono smettere di staccare potenti assegni e quindi alimentare gli affari di Big Tech attraverso commissioni nei settori nevralgici. Però anche in questo caso il gioco è articolato e, si sa, più le cose sono articolate e maggiore è il rischio che i fili si impiglino tra loro e il groviglio diventi deleterio.

Come dimostra l’affaire Nvidia, colosso dei microchip, oggi in balia dei mercati finanziari e di complotti da guerra fredda per questioni di corna. O come dimostra il potere di Musk nella copertura satellitare e di Peter Thiel con la sua Palantir, in difficoltà dopo le elezioni di Midterm.

Nel mondo connesso può capitare che una mail partita da Taiwan o dall’Iran o dal sottoscala di chissà dove crei il panico negli aeroporti o nelle scuole. E allora la sicurezza del mondo connesso, delle tecnologie digitali, delle reti satellitari e di tutti quei miracoli con cui i prestigiatori della Silicon Valley ci avevano incantato, che fine hanno fatto? Quanto può reggere questo mondo connesso prima del collasso?

Noi che dimentichiamo le password e quindi abbiamo bisogno di una app o di una funzione che le raccolga tutte ma anche quella ha una chiave d’accesso, non sappiamo più reggere lo stress di smarrirci nel trasbordo delle vecchie vite analogiche in quelle digitali.

La grammatica del «following»: adeguarsi senza troppe domande

Certo, potevamo spegnere il pentolone dell’acqua calda un po’ prima, come ci suggerivano i nonni. Ma ormai è tardi? Sì, ma con un asterisco. La prof che si ferma un secondo in più, che non si fa prendere dal panico e tiene gli alunni nella scuola è una prof che pensa analogico; è l’asterisco perché pensa «solidamente». Per il resto del mondo è normale credere alla minaccia, è normale dover seguire quello che fanno tutti, perché questa è la grammatica del «following»: adeguarsi senza porsi troppe domande.

L’hacker non va a dama se respiri prima di agire, se pensi «anticamente». Un po’ come quelli che non abboccano alle mille insidie dei criminali digitali che riescono a farsi dare chiavi d’accesso, conti corrente e quant’altro serva per clonare le carte e metterci in mutande. Ho assistito a scene di gente che piangeva perché non aveva più soldi: si sono semplicemente fidati, credendo all’inganno del ladro digitale.

Basta poco per finire vittime dei pirati degli oceani digitali

Il mondo connesso è un mondo con mille rivoli dove si infilano gli hacker, che poi sono i pirati di questo tempo e di questi oceani. Toccava alle Marine degli Stati fermare i pirati, contrastarli, rimettere i diritti e i doveri in ordine. Ma oggi? Oggi che pubblico e privato si sono buttati nel mondo altamente tecnologico quanti soldi ci vogliono per essere sicuri, protetti?

Vero, basta una mail per scatenare l’inferno. Basta un «cortocircuito» creato ad arte per trasformare i frigoriferi in forni a microonde. Così come basta un niente per entrare nei dati più sensibili, personali, creditizi, sanitari. E ricattare. Non c’è differenza tra pubblico e privato perché tutti siamo connessi.

Gli anticorpi del pensiero «antico»

Allora occorre pesare gli «anticorpi», fidarsi di chi è «asterisco». Gli attacchi ai frigoriferi, per esempio, in Francia hanno prodotto danni decisamente più ingenti rispetto all’Italia. Perché? Forse perché l’esperienza delle nostre intelligence ci ha fatto pensare come la preside che non ha abboccato alla mail dell’hacker.

Ne parlerò stamattina con il ministro Matteo Piantedosi in una intervista pubblica nell’ambito del campo scuola organizzato dai postali della Cisl, prima di un convegno dedicato ai vari aspetti dell’IA, cui partecipano i manager di Poste italiane, Matteo Del Fante e Giuseppe Lasco, e la segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, anche alla luce dell’acquisizione di Tim, player delle telecomunicazioni.

In questi giorni Piantedosi ha avuto modo di analizzare le articolazioni di questo mondo connesso e di come anche le piattaforme siano diventate «lanciarazzi»: i social come vettore di amplificazione di messaggi politici o le mail come vettore di panico; in entrambi i casi abbiamo dovuto far fronte ad attacchi agganciati alle connessioni digitali.

L’Italia ha saputo reagire, abbiamo tenuto. Palazzo Chigi e Viminale si sono mossi senza smarrire il controllo delle situazioni. Ripeto, nel mondo iperconnesso, aver pensato in modo solido – come fanno coloro che non abboccano ai messaggi che svuotano i conti correnti o come la preside che fa gli accertamenti e prende la decisione più saggia – è la nostra modalità di reazione. Antica.

Hacker e maranza: entrambi si muovono e agiscono sulle piattaforme digitali

Per questo le parole di un ex capo della polizia che oggi si scalda, saltella e si agita per un minuto di visibilità elettorale, alimentano l’acquitrino. «È bastato un sedicente esponente dell’improbabile Misoginistan per mandare in fibrillazione il Paese», ha dichiarato. «Chi l’avrebbe detto, dopo mesi passati a raccontarci che le grandi minacce nazionali erano i maranza?».

Ecco, ci mancava la classifica di Franco Gabrielli, ex capo della polizia, che oggi anima un nuovo partito politico – Più Uno – in coppia con l’ex capo dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini: i maranza non saranno un problema per lui ma per gli italiani per bene sì; esattamente come lo sono gli hacker. Per fortuna anche per il ministro Piantedosi entrambi costituiscono una minaccia, così come entrambi agiscono nelle piattaforme tecnologiche, nelle connessioni pericolose.