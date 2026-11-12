Siamo sotto attacco, dicono i politici e i loro ripetitori automatici, davanti agli allarmi bomba nelle scuole e sugli aerei, e ovunque sia possibile. Titoli dei telegiornali, anzi copertine, governi e capi della sicurezza che fanno dichiarazioni solenni contro ignoti; di solito convinti di essere nel pieno di una guerra ibrida, col nemico che avanza mascherato e colpisce restando sotto traccia. Scuole chiuse, aerei bloccati, controlli a tappeto. E stupide indignazioni delle opposizioni che chiedono convocazioni immediate del Parlamento con i governi, evidentemente considerati correi, che devono venire a dare spiegazioni. Un teatrino dell’assurdo.

Posso dire che l’unico rimedio efficace contro questi attacchi virtuali sia quello di silenziare questi allarmi e non dare alcun peso ai funesti annunci? Non sono credibili per due ragioni elementari: la prima è che sono seriali, non sono pensabili centinaia di bombe disseminate in scuole e aerei; la seconda è che i veri atti di terrore non vengono annunciati per essere sventati.

Nessuno piazza una bomba e poi avvisa che ha piazzato una bomba. Dunque, l’unica cosa ragionevole da fare è ignorarli, così non si genera scompiglio, panico e disagi e non si dà alcuna soddisfazione a chi fa questi annunci col preciso scopo di seminare panico e caos. Salvo, poi, indagare, in via riservata, per risalire ai colpevoli di questo millantato terrore. Questo vale qualunque sia la matrice di questo terrorismo artificiale.

La tesi massimalista che fa gola ai governi

Ma a volte l’impressione è che ai governi non dispiaccia agitare il tema della sicurezza, del nemico che trama contro di noi e dell’emergenza da allestire, che prevede riarmo, investimenti per la sicurezza, rilancio delle reti di controllo e vigilanza e maggiore coesione della gente impaurita intorno ai governi in carica.

Infatti, la tesi prevalente adottata dai governi non è mai minimalista ma sempre massimalista: reputano improbabili che siano hackeraggi faidate, ragazzi isolati o haters sfusi nell’etere o uniti in qualche rete eversiva. Preferiscono dichiarare che c’è una strategia concertata, c’è una regia e un disegno di destabilizzazione e di minaccia, c’è una potenza straniera che soffia sul fuoco; ora vanno per la maggiore i russi e gli iraniani.

La definizione pass-partout per dare un nome a questa minaccia vaga e imponderabile, quasi fantasmatica, è «guerra ibrida» per classificare ogni piccolo episodio, anche di tecno-stupidità, interno a una vasta guerra combattuta con ogni mezzo e non solo con le armi e i soldati.

Il terrorismo artificiale che non siamo preparati a combattere

Diverso, naturalmente, è l’atteggiamento da assumere quando si passa dall’annuncio di bombe e minacce al boicottaggio reale di prodotti e catene alimentari, sanitarie o d’altro tipo, come è accaduto per esempio con l’attacco agli impianti di refrigerazione di grandi magazzini.

Lì si deve intervenire subito sia nella prevenzione che nell’individuazione dei colpevoli, rendendo meno vulnerabili e perforabili i sistemi elettronici, e più efficaci i controlli sulla rete per risalire a chi li compie. Ma in tutti questi casi, la matrice politica o religiosa ci pare meno probabile rispetto alla gratuita delinquenza di rabbiosi disadattati asociali o di gruppi antagonisti.

Ancora una volta il nichilismo è una chiave più plausibile del fanatismo. In ogni caso ci troviamo davanti a una nuova tipologia: il terrorismo artificiale, che colpisce da remoto e da ignoto, un po’ come le guerre che si combattono a distanza coi droni o con missili a lunga gittata.

E questa insicurezza che riguarda la nostra incolumità o la nostra alimentazione, si estende ai nostri capitali, alle nostre carte di credito, alle possibilità di rapine da remoto grazie all’intercettazione della nostra moneta elettronica o dei nostri conti e depositi, tramite disposizioni online. La pirateria commerciale è un altro capitolo che si affianca a questo capitolo.

I contraccolpi negativi dell’emancipazione tecnologica

La somma di queste insidie rende insicura e diffidente la nostra vita e genera un conflitto sommerso tra i sistemi e gli individui (o i piccoli clan) che sanno introdursi al loro interno coi loro insidiosi e micidiali cavalli di Troia.

Non abbiamo scudi e corazze inespugnabili per ripararci da questa varietà d’assalti e abbiamo sviluppato un senso di diffidenza verso tutto ciò che ci collega al mondo, al pubblico, all’esterno. Il nemico invisibile muta, a volte è un vicino di casa a volte è uno straniero, a volte fa capo a un gruppo o stato ostile, a volte agisce in proprio, per trarre vantaggio o semplicemente per vivere un’ebbrezza di potenza beffarda.

Anche questo è tecnologia avanzata, Intelligenza artificiale, facilità di collegarsi col mondo tramite dispositivi elettronici. È il loro effetto collaterale, la loro controindicazione o semplicemente il lato b di una pratica di vita che frequentiamo e adottiamo con nostro profitto, diletto e con enormi facilitazioni di vita. Ma quando facciamo i bilanci della nostra emancipazione tecnologica vogliamo considerare anche i costi, i contraccolpi negativi, i danni che produce questa rete globale delocalizzata e smaterializzata?

Il cretino, l’arrabbiato, il militante: le tre tiplogie di terrorisa artificiale

Il terrorista artificiale si può dividere in tre categorie: il cretino frustrato che vuol rivalersi della sua marginalità generando danni al prossimo; l’arrabbiato apocalittico, in lotta col mondo, che vuole vendicarsi di una realtà globale che non gli piace in blocco e che ritiene infame; il militante religioso o ideologico che pensa di combattere contro il sistema e di fare la sua rivoluzione per sovvertire il potere e destabilizzare la società.

Ai margini estremi ci sono da una parte i ragazzini che vedono la realtà come la continuazione dei loro giochi elettronici, war games e altro, e dunque non percepiscono la differenza tra la vita vera e la fiction, il gioco, l’illusione. E dall’altra reti di intelligence, filiere di servizi segreti, al servizio di poteri e potenze ostili, con missioni ben precise.

Il sistema-Golia inerme di fronte al singolo-Davide

Ma a rendere instabile il mondo bastano già i primi, i singoli, senza bisogno di scomodare gli apparati nascosti di polizie e di stati. Il problema della società interdipendente e globale, e della rete informatica, è che anche un piccolo agente minore, in proprio, può paralizzare, mettere a rischio, generare scompiglio in vasti e consolidati sistemi di sicurezza, di sanità, d’informazione, di finanza e di altri ambiti, scuole incluse.

Il sistema-Golia è inerme davanti al singolo-Davide, come l’elefante non riesce a trovare e schiacciare il topolino che si nasconde nei buchi e negli anfratti. In fondo è il rovescio di uno stereotipo ricorrente nel racconto americano, soprattutto al cinema: il singolo che si ribella al sistema, che si oppone da solo, eroico, al Grande apparato del potere. Il sottinteso è l’individualismo epico ed etico contro il potere; nel caso del terrorismo artificiale si rovescia il prototipo, e diventa il sabotatore infame contro il sistema inerme.

In ogni caso, mettiamoci l’anima in pace: di questi conflitti e di questi insidie siamo solo agli inizi.