Il caso Laterza: fai l’antifascista? Allora puoi essere totalitario

Questa piccola e triste storia dice praticamente tutto della cultura italiana. Delle sue ipocrisie e piccinerie, della sua meschina retorica e dei suoi inossidabili meccanismi di potere, congegni che continuano a girare e girare a prescindere dalle stagioni politiche e del tempo.

Succede, lo abbiamo raccontato ieri, che nelle scuole italiane sia diffuso un manuale di storia intitolato Trame del tempo, pubblicato da Laterza e firmato da Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi e Carlo Greppi. Contiene brani francamente ridicoli, ottusamente ideologici, in ogni caso scorretti e manipolatori, robaccia che nessuno studente dovrebbe vedersi propinare.

Nel manuale si spiega ad esempio che il partito di maggioranza al governo, Fratelli d’Italia, «continua ad avere una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista – come dimostra anche l’inchiesta di Fanpage di giugno 2024 Gioventù meloniana».

Si dice anche che «il governo Meloni prosegue la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione». E si spiega che la destra «si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto ddl Sicurezza del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare». Molto interessante.

L’indignatissima risposta di Laterza a Valditara: «Si sta passando il segno»

Per cominciare, bisognerebbe ricordare come si sia risolta l’inchiesta di Fanpage, cioè con un nulla di fatto. Quanto alla «base dichiaratamente fascista», non è nemmeno il caso di perdere tempo a commentare.

Il problema è che questa roba farlocca e troppo stereotipata persino per i quotidiani di sinistra circola nelle classi, e contribuisce a formare le menti degli studenti. Già lo scorso anno Fratelli d’Italia aveva segnalato il volume e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si era rivolto (senza successo) alla associazione degli editori per chiedere di verificare se il testo non meritasse per lo meno una revisione critica.

Tale intervento suscitò la reazione indignatissima di Alessandro Laterza, responsabile del settore scolastico della omonima e onorevole casa editrice (di cui il cugino Giuseppe è presidente). «Senza ricamarci troppo: siamo nell’anticamera della censura e della violazione di non so quanti articoli della Costituzione», scrisse Laterza alla Stampa. E aggiunse: «Si sta passando, se non lo si è già passato, il segno. È una questione di democrazia, non della singola pagina di un manuale scolastico». Ah, che belle parole: democrazia, libertà, diritti. Più o meno gli stessi concetti che Laterza ha ribadito ieri parlando ai giornali.

Levata di scudi dell’editore per nascondere una questione culturale

L’editore prima ha spiegato di voler restare «fuori dalle polemiche». Poi però ha dichiarato: «A parte il fatto che si tratta di poche righe a fronte di centinaia di pagine, ricordo che noi non facciamo censura sugli autori dei testi, e i testi scolastici vengono scelti dai docenti, nella loro piena libertà. Non penso che potremmo mai modificare un testo su richiesta di un ministero, figuriamoci di qualche politico di turno. L’Italia è una Repubblica democratica dove vige la libertà di pensiero e di espressione. Se qualcuno ravvisa in un nostro testo un contenuto diffamatorio può naturalmente rivolgersi alla giustizia ordinaria».

In realtà la diffamazione e la giustizia ordinaria non c’entrano niente. La questione è tutta culturale, come ha giustamente fatto notare il ministro Valditara: «Ritirare il libro credo sarebbe opportuno, per salvaguardare la reputazione scientifica della casa editrice», ha detto il ministro. «Dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti».

Laterza ha risposto piccato: «Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? No. A prescindere da questo o quel libro, da questo o quel contenuto», dice l’editore. E insiste sul fatto che il libro di storia incriminato «viene maneggiato da ragazzi di quinta, dunque in grado di stabilire se una cosa gli piace o non gli piace».

Valditara colpisce nel segno: «Antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua»

Controreplica di Valditara: «Caro editore, in Italia non vi è alcuna valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole. Sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani. Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice».

Inutile girarci intorno: Valditara ha ragione. Ed è abbastanza triste che Laterza insista a difendere un volume che dovrebbe risultare discutibile per tutti coloro – anche a sinistra – che siano dotati di un minimo di buon senso e di rispetto delle posizioni altrui. Ma a quanto pare l’ideologia prevale su tutto.

L’ipocrisia di Laterza: grida alla censura ma voleva cacciare editori di destra da Più libri più liberi

Per altro è curioso che i vertici di Laterza continuino a insistere sulla libertà di pensiero ed espressione, dato che in tempi recenti si sono distinti per ben altri atteggiamenti. Nel 2025, Laterza fu tre gli editori che si batterono con decisione affinché Passaggio al bosco (piccola casa editrice ovviamente bollata come fascista) fosse esclusa dalla kermesse editoriale romana Più libri più liberi nonostante avesse regolarmente ottenuto il diritto a esporre i propri prodotti.

Dato che non riuscirono a far cacciare i colleghi sgraditi, gli editori sinistrorsi escogitarono un’altra forma di boicottaggio: per una mezz’ora coprirono i loro stand (una sorta di sciopero), si misero a intonare Bella ciao e a gridare «Ora e sempre resistenza».

Come noto, di recente l’Associazione italiana editori – per evitare altre sgradevoli sconfitte come quella racimolata grazie a Passaggio al bosco – ha tentato di introdurre una sorta di patentino antifascista, cioè una dichiarazione cartacea di antifascismo che i marchi intenzionati a partecipare a Più libri più liberi avrebbero dovuto sottoscrivere, pena l’espulsione.

Giuseppe Laterza, il già citato cugino di Alessandro, era fra coloro che hanno sostenuto questo tentativo di censura penoso e incostituzionale. Alla fine l’Aie ha dovuto cancellare il patetico patentino, ma è comunque riuscita a escludere da Più libri più liberi alcune case editrici considerate poco presentabili.

Un mondo in cui il potere è sempre in mano ai soliti noti

Proviamo a riassumere. Laterza pubblica un libro vergognosamente schierato e contenente falsità. In molti (compreso un ministro) protestano, ritenendo giustamente che quel volume non dovrebbe essere diffuso nelle scuole. Laterza grida alla censura, tira in ballo la Costituzione e parla di fascismo di ritorno. Il libro non viene affatto ritirato, anzi continua a circolare serenamente.

Nel frattempo, lo stesso editore Laterza chiede a gran voce che siano censurati tutti (non uno: tutti) i volumi della casa editrice Passaggio al bosco e briga affinché quel marchio e altri editori «fascisti» (cioè di destra) siano esclusi da una fiera del libro finanziata con denaro pubblico e teoricamente aperta a tutti.

Così funziona la cultura in Italia: il potere è saldamente nelle mani dei soliti noti che fanno il bello e il cattivo tempo, impongono brutalmente la loro visione del mondo, emarginano o censurano chi la pensa diversamente e, se per caso vengono criticati, si atteggiano a vittime di ingiusta persecuzione. Basta dirsi antifascisti, e si può essere totalitari finché si vuole.