Chi ha sparso terrore col Covid ora sugli hacker deplora la paura

Non so se sia un effetto collaterale del bombardamento di email partito da remoto, ma fatto sta che il panico ha scombussolato diverse redazioni di giornali, non solo tantissime scuole italiane. Infatti, da due giorni, testate come Repubblica e Stampa pubblicano strani articoli sulla paura come leva politica.

Come a dire: avete speculato sulle paure e adesso gli effetti vi si ritorcono contro. Queste sono alcune delle parole vergate da Flavia Perina per la Stampa: «Il fatto stesso che Giorgia Meloni abbia convocato la riunione, e che gli altri abbiano accettato l’invito senza incertezze, racconta un comune senso di smarrimento davanti a una emergenza diversa da ogni precedente, anche perché nessuno può sfruttarla per tirare acqua al suo mulino. Un Paese terrorizzato non fa il gioco né del governo né dell’opposizione».

Se non abbiamo capito male, la commentatrice compie l’esercizio spericolato di isolare l’abbondante giro di email minatorie dalla recente storia, vissuta anche dagli italiani, quando la paura davvero provocò uno stress inedito: il periodo del Covid.

Il senso di smarrimento unico e la leva del terrore durante il Covid

A differenza delle email o degli attacchi degli hacker – l’unico hackeraggio di cui si può parlare correttamente è stato quello contro i frigoriferi e i centri del plasma – il lockdown generò davvero un senso di smarrimento unico, perché mai ci era capitato in tempo di pace di non poter uscire di casa, di vedersi sospesi i diritti più fondamentali e tanto altro.

Il fatto di evitare contagi autorizzò governanti sia a livello nazionale che locale a comprimere le libertà facendo leva non sulla paura ma proprio sul terrore! Solo adesso, anche grazie al lavoro della commissione d’inchiesta sul Covid, si può aver contezza di evidenze allora negate.

Un Paese «cronicamente spaventato» che esiste solo per La Stampa

Stiamo ai fatti: è vero che il bombardamento di email dell’altro giorno ha stressato presidi, insegnanti, alunni e genitori; ma è altrettanto vero che questa è stata una scelta non obbligata ma «preferita», tant’è che non sono mancati casi in cui i presidi, assumendosi le responsabilità di una scelta opposta e saggia, hanno tenuto in classe gli alunni dopo una semplice ricerca sul Web.

«Siamo un Paese cronicamente spaventato, che da anni vive tra “al lupo al lupo” definitivi e apocalittici, convinto della fragilità della sua democrazia, dell’inefficacia delle leggi e dei controlli, dell’esistenza di oscure cospirazioni contro l’integrità nazionale, invasioni alle porte, emergenze democratiche incombenti».

Oibò: «oscure cospirazioni» che avrebbero «cronicamente spaventato» gli italiani? E quali sarebbero? La Perina lo spiega qualche riga oltre: «Siamo il Paese che ha creduto al Piano Kalergi e agli obiettivi golpisti del Project 2025. Viviamo come emergenza ogni modesta contorsione della cronaca. Siamo l’ambiente ideale, il brodo di cultura perfetto, per sperimentare le tecniche della nuova guerra cognitiva».

La situazione al tempo della pandemia: quello era il vero Stato della Paura

Ma davvero la Perina ha visto un Paese tramortito e impaurito da tali emergenze? Al tempo del Covid era impossibile scegliere: ci si doveva solo adeguare; ma di questo la Perina e gli altri non fanno menzione nelle loro analisi.

Coloro che si opposero (soltanto perché volevano capire) si ritrovarono un muro di silenzi e un plotone d’esecuzione tra il peggior bullismo e una specie di inquisizione. Arrivammo addirittura a sentire un presidente del Consiglio inventarsi sillogismi medico-scientifici «ad minchiam»: chi non si vaccina si ammala e muore; ovvero, chi non si vaccina si ammala, contagia e fa morire.

Alle parole mendaci di Draghi arrivammo dopo un’escalation di provvedimenti che facevano leva sulla paura di morire e/o di far morire. Lo ricordo alla collega Perina: ci sono stati inseguimenti da parte delle forze dell’ordine di persone che andavano semplicemente a correre o di gente che prendeva il sole e si è ritrovata coi droni sopra la testa.

Imparammo a familiarizzare con il termine «congiunti» nella speranza di andare a trovare amici stretti. Allora davvero l’evacuazione di decine e decine di scuole è comparabile con la paralisi del Paese creata da provvedimenti amministrativi sostenuti non dal Diritto ma dalla Paura?

La sterilizzazione delle polemica che torna sempre sui migranti

Il lockdown è stato un unicum: nemmeno col terrorismo siamo arrivati a tante restrizioni delle libertà. Se alle deliranti mail sono seguite evacuazioni, la colpa non sta in un allarmismo cercato e coltivato a fini elettorali, ma in una burocrazia che ha generato comportamenti standardizzati ma non obbligatori; tant’è che è bastata una successiva contro-disposizione per ordinare un comportamento più tranquillo in caso di altre email.

Se invece il fine della polemica giornalistica è arrivare a sterilizzare il dibattito sulle migrazioni (come sembra, visti i riferimenti esemplificativi) allora, cara Perina, questa è pura discussione politica: per la destra l’immigrazione è un problema, così come per la sinistra lo è il cambiamento climatico. Qual è la differenza? Che se la destra parla di immigrazione come leva per smantellare gli Stati, è bifolca, fascista, razzista; se invece la sinistra parla di ambiente e politiche green, ecco che assistiamo alla santificazione del tema e dei predicatori! E l’allarmismo è giustificato, esortato per svegliare le coscienze. Come col Covid.