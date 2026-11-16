Il vicepremier: «Orgoglioso del bonus affitto per i genitori separati. Dal 2027 aumenterà. Per i sussidi basta Isee: premia gli stranieri».

Ministro Salvini, la manovra cambierà. Ma come? Si potrà migliorare l’indicizzazione delle pensioni sopra i 2.000 euro?

«La manovra già così aiuta milioni di lavoratori, tagliando le tasse sia ai dipendenti con reddito fino a 55.000 euro che alle partite Iva con una tassa unica del 15% fino ai 100.000 euro. Su chi è già in pensione, a cui è comunque garantito un aumento fin da gennaio, si potrà lavorare per ulteriori miglioramenti, se tutti saranno d’accordo. Per la Lega, ad esempio, chi farà oltre 50 miliardi di utili grazie ai soldi pagati dagli italiani, e parlo delle grandi banche, potrà dare un ulteriore contributo per aiutare chi ha più bisogno».

E su Quota 64? Quella è confermata?

«Per quanto mi riguarda non si tocca. La Lega è entrata al governo anche per superare la legge Fornero, ingiusta verso milioni di lavoratori. Il fondo previsto nella manovra è stato pensato proprio per consentire, a chi lo desidera, di andare in pensione a 64 anni a partire già dal 2027. Chi è in buona salute e se la sente può andare avanti a lavorare fin quando vuole, ma chi non ce la fa più deve avere la libertà di scegliere di fermarsi, riprendersi i contributi versati e dedicare i suoi anni a sé stesso e alla sua famiglia. E, come per Quota 100, al posto dei sessantenni potranno finalmente cominciare a lavorare migliaia di giovani, a cui altrimenti molti spazi verrebbero chiusi. Sessantaquattrenni felici e ventenni con un futuro: vincono tutti».

Il governo chiede maggiore flessibilità alla Ue, anche per l’inflazione. È ottimista che Bruxelles la conceda?

«L’esperienza purtroppo mi porta a non aspettarmi nulla di buono da Bruxelles. Questa Unione europea è veloce quando si tratta di imporre vincoli, divieti e sacrifici, molto meno nell’aiutare famiglie e imprese. Pensiamo alle “tasse green” sulle auto, sui camion, sulle navi e sugli aerei: imprese che rischiano di fallire, cittadini che pagano di più e aziende cinesi che ridono e conquistano mercati. Serve cambiare radicalmente questa Europa e con i Patrioti stiamo già ottenendo buoni risultati».

Ma se arrivasse l’ok a maggiore flessibilità, quali misure si potrebbero realizzare con 5-6 miliardi in più?

«Io non avrei dubbi: pensioni, stipendi e sicurezza. Ancora più risorse per superare la legge Fornero e tutelare i pensionati dall’inflazione, ulteriori interventi per ridurre tasse e burocrazia per chi ha un negozio, un’attività o un’impresa. E poi i fondi per avere più uomini e donne in divisa nelle nostre città. Un’ultima riflessione: il governo è già riuscito a eliminare il bollo auto per il 70% delle famiglie italiane, con auto fino a 80 kW; con ulteriori fondi si potrebbero aiutare ancora più italiani, aumentando la potenza delle auto che non pagheranno il bollo».

Ma la Ue ha capito che il caro-energia richiede interventi emergenziali?

«Non con la forza e l’urgenza necessarie. Non possiamo chiedere alle imprese di competere con quelle americane o cinesi e poi imporre vincoli e tasse che altrove non esistono. Il Green Deal è una sciagura, un regalo ai concorrenti di tutto il mondo e un danno per l’industria europea. E purtroppo anche in Italia ci sono partiti che ancora difendono questa follia: chi tiene in piedi la maggioranza Ursula?».

Contributi da banche e società energetiche, più militari nelle strade: qual è la prossima battaglia?

«Lei ricorda due risultati importanti, ottenuti grazie alla determinazione della Lega. Ma non ci fermiamo qui. La prossima battaglia, su cui stiamo lavorando da tempo, è rimettere ordine nei bonus e nei sussidi pubblici: non è accettabile che chi lavora, paga le tasse e contribuisce da una vita sia penalizzato rispetto a chi è appena arrivato in Italia. Non bisogna assegnare questi fondi in base all’Isee, altrimenti gli immigrati fanno incetta di contributi su tutto… questione di giustizia e buonsenso».

L’assegno universale e altri bonus vanno anche a rifugiati e nuovi residenti. Non siamo troppo generosi?

«Purtroppo sì. Tutto il sistema degli aiuti va rivisto, a cominciare, come dicevo, dall’Isee. In alcuni casi abbiamo già sostituito con l’Irpef, con risultati positivi e sorprendenti».

Ecco… il bonus affitto per i genitori separati… Ne beneficiano più italiani o stranieri?

«È una misura a cui tengo molto. La separazione e il divorzio possono portare alla povertà e alla disperazione: troppi papà e mamme restano senza casa, ma continuano a pagare mantenimento, mutuo e affitto. Come ministero abbiamo quindi stanziato le risorse per un contributo fino a 500 euro al mese per migliaia di genitori in difficoltà: sono per ora oltre 7.000 le prime domande ammesse, con un dato senza precedenti per altri contributi pubblici: quasi il 90% dei beneficiari sono cittadini italiani. I pagamenti sono previsti già entro dicembre, con un Natale più sereno per migliaia di cittadini altrimenti alla disperazione. Abbiamo scelto un limite di reddito di 35.000 euro, senza utilizzare l’Isee, per aiutare anche quei lavoratori spesso esclusi dai sussidi tradizionali. E nel 2027 il fondo per aiutare questi genitori raddoppierà, anzi di più: passerà da 20 a 50 milioni di euro».

Meno sbarchi, più occupati, Borsa ai massimi e cantieri: perché prevale l’immagine di un Paese insicuro e impoverito?

«I risultati del governo sono concreti: occupazione, investimenti, opere sbloccate dal Nord al Sud. Ma non voglio raccontare che vada tutto bene, perché si può sempre fare di più. Ci sono famiglie che faticano a fare la spesa, pensionati alle prese con le bollette – con i rincari causati da due maledette guerre – e cittadini che chiedono sicurezza. Sono problemi veri. Ma una parte dell’opposizione sembra tifare contro l’Italia, falsificando la realtà e truccando i numeri. Pensiamo alla scuola: rispetto alla legge di bilancio dell’anno scorso, che stanziava 58 miliardi, quest’anno saliamo a oltre 64 miliardi, ben 6 in più per sostenere insegnanti e personale scolastico che fanno un lavoro enorme e prezioso. Quante televisioni e giornali ricordano questo dato? Parliamo di oltre 6 miliardi di spesa in più per la nostra scuola. E per quanto riguarda la sanità passiamo dai 136,5 miliardi del 2025 ai 142,9 miliardi dell’anno scorso e soprattutto ai 146,3 del 2027, altro che “taglio”».

Attacchi informatici, anche ai suoi social: siamo sotto attacco?

«Quello che emerge è inquietante. I miei profili sono stati bersagliati da ondate anomale di commenti di account falsi, profili che invece sostenevano pagine di sinistra. Solo un caso? Se qualcuno usa eserciti di bot per colpire avversari e inquinare il confronto democratico, è gravissimo, va fatta chiarezza fino in fondo. Senza prendersela coi russi qualunque cosa succeda… Evidentemente la Lega continua a dare fastidio a certi ambienti. Le critiche sono libertà, la manipolazione organizzata è un’altra cosa. Questo però non giustifica bizzarre idee del tipo “scudo democratico”, già ipotizzate dalla burocrazia europea: chi decide cosa si può dire e cosa no? Chi decide qual è la “verità”? Se ripenso agli anni drammatici del Covid, ho paura di chi si autoproclama portatore di verità uniche e indiscutibili. La censura non è libertà».

Quando vedrà Zaia per capire come sarà la nuova Lega?

«Con Luca ci sentiamo spesso, come con tanti altri che vogliono contribuire alla crescita del movimento. Il congresso ha dimostrato che siamo forti e capaci di confrontarci, di lotta e di governo, in questo, siamo unici nel panorama politico. La Lega è una grande famiglia, che cresce giorno dopo giorno, e può contare su una squadra straordinaria di amministratori capaci, pensate solo agli oltre 500 sindaci oggi al lavoro con la nostra bandiera in tutta Italia. Sindaci che chiudono moschee abusive, che non danno le cittadinanze a chi non le merita, che assumono vigili e accedono telecamere per la sicurezza. Anche su questi temi saremo in tutte le piazze italiane il week end del 12 e 13 dicembre, per portare avanti il nostro impegno contro l’estremismo islamico e il loro tentativo di occupare il nostro territorio e le nostre istituzioni».