Un tuffo nel passato. Dev’essere stato eccitante per Alessandro Barbero tenere ieri pomeriggio una conferenza sulle guerre nel mondo davanti ai compagni okkupanti dell’Università di Torino. Chiudere gli occhi e tornare al suo Settantasette, agli struggimenti ideologici, alla tessera del Pci incorniciata sulla parete della cameretta e a quell’eredità spalmata con rigore nei successivi 50 anni di successo nella divulgazione storica.

Quando riusciva a trovare giustizia sociale in Robespierre e il sovranismo occidentale a Lepanto. L’eskimo gli va sempre a pennello, valeva la pena toglierlo dall’armadio e mostrarlo ai nipotini della rivoluzione, icona vintage di un intellettuale iper-borghese nell’approccio sabaudo ma ancora orgoglioso di appartenere al club.

Barbero al Campus Einaudi: la conferenza organizzata dai collettivi

Dev’essere stato eccitante ma anche un po’ imbarazzante. Perché l’evento era di fatto organizzato di collettivi vicini ad Askatasuna (che hanno annunciato la fine dei bivacchi) ed è stato introdotto da un simil-comizio contro il governo di Giorgia Meloni, contrappuntato dalle consuete frasi fatte: «criminalizzazione del dissenso», «migranti capro espiatorio» e dall’esaltazione delle devastazioni di un mese fa in mezza Italia contro «le vetrine del lusso». Il biglietto da visita Barbero ha deciso all’ultimo di cambiare sede: invece che a Palazzo Nuovo, quartier generale abusivo dei collettivi e dei centri sociali, la lezione si è tenuta nel più neutrale Campus Luigi Einaudi, da dove nei giorni scorsi erano spariti 20 computer, forse per celebrare gli espropri proletari dei tempi andati.

Le polemiche sulle occupazioni e l’incidente a Palazzo Nuovo

Ha spiegato il professor Luigi Silvano, che nel frattempo ha raccolto 500 firme per liberare l’ateneo: «Posso immaginare che Barbero non abbia voluto compromettersi, dal momento che ogni attività all’interno del Palazzo Nuovo si svolge al di fuori di ogni regola di sicurezza e sotto diffida dell’amministrazione universitaria». C’è un altro particolare: proprio lì la scorsa settimana due writes (non studenti) sono precipitati dalla facciata. Lorenzo Perris (soprannome Geco) si è fratturato il femore e due costole, Dimitri Zanelli (soprannome Dormozero) ha subìto un intervento chirurgico alla colonna vertebrale.

Tre addetti feriti durante l’occupazione del Santorre di Santarosa

Mentre Barbero parla e legittima le occupazioni, Torino si conferma simbolo delle rivolte studentesche violente. È pur vero che ogni autunno il mondo universitario s’inventa i disagi più disparati (dalle Pantere ai pro Pal passando per le tende del caro affitti) pur di reiterare lo stagionale salto triplo delle lezioni, ma da qualche tempo il capoluogo piemontese è diventato l’emblema nazionale dei tumulti e degli incendi sociali.

E proprio ieri, durante l’occupazione dell’Istituto superiore Santorre di Santarosa, tre addetti scolastici sono stati feriti dai manifestanti: la vicepreside, un funzionario e una bidella sono stati travolti dagli esagitati e trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Spintoni e schiaffi, formule tornate di moda, indottrinamenti sbrigativi per chi vorrebbe semplicemente far rispettare la legge. Va infatti ricordato che le occupazioni sono illegali perché interruzioni di pubblico servizio.

La denuncia della Procura e le polemiche sulla sinistra torinese

Il clima di Torino è pessimo anche per la connivenza fra sinistra e movimenti, fra amministrazione e No Tav, fra intellettuali radical e Askatasuna. Secondo il sindaco Stefano Lo Russo (Pd) «più della repressione è fondamentale l’approccio culturale». Un minestrone ideologico immangiabile, un brodo di coltura denunciato quasi un anno fa con profetica precisione dal procuratore generale Lucia Musti: «Torino è ormai la capitale dell’eversione, tenuta in scacco da pochi ma violenti facinorosi.

Abbiamo assistito a un’escalation impressionante di comportamenti violenti anche contro le forze dell’ordine. Ma a preoccupare non è solo un’associazione a delinquere dalla matrice antagonista, è anche un’area grigia di matrice colta e borghese con una benevole tolleranza, una lettura compiacente, nei confronti di condotte che altro non sono che gravi reati».

Montaruli attacca: «Una resa a un’ideologia violenta»

La fotografia impietosa riporta all’oggi e alla sintesi di una giornata surreale. Da una parte Barbero che spiega con sussiego pop, dall’altra gli occupanti che a qualche chilometro di distanza prendono a sberle chi non «molla le chiavi della scuola». Il paradosso è al centro di una nota di Augusta Montaruli, vicecapogruppo Fdi della Camera: «Quanto avvenuto al Campus Einaudi di Torino è una vera e propria pagliacciata.

Da un lato si annuncia la fine dell’occupazione ma dall’altro, con un’autorizzazione lampo, viene concesso uno spazio per un comizio anti-Meloni proprio agli stessi soggetti che recentemente sono scesi in piazza a devastare tutto. Il biglietto da visita è Barbero ma neppure il nome altisonante può far dimenticare chi organizza. Tra l’altro nel giorno in cui quel medesimo movimento ha mandato all’ospedale parte del corpo docente del Santorre di Santarosa, è inammissibile che non ci sia stata una voce a condannare il tutto. Questa è la resa a un’ideologia violenta che non accettiamo».

L’«area grigia» e il conformismo che blocca Torino

È anche la famigerata «area grigia di matrice colta», la cappa di conformismo complice che grava su Torino e mette il bavaglio a chi vorrebbe tornare alla normalità, come l’associazione «Vogliamo studiare» ha denunciato. Con docenti schierati in letizia al fianco degli occupanti per avvertire ancora un fremito di giovanilismo rivoluzionario. E per il testimonial Barbero con l’eskimo ammuffito? Una Waterloo in miniatura.