Papa Leone XIV ha parlato dei problemi economici e sociali che riguardano i Paesi dell’America Latina, ma lo ha fatto in un modo a mio parere diverso da come eravamo abituati a sentirlo fare precedentemente. Non si è avuta l’impressione di toni ideologici, ma di una preoccupazione socioeconomica derivante dal dovere degli Stati di occuparsi della dignità dell’uomo in linea con tutta la più sana Dottrina sociale della Chiesa. Del resto, lo aveva già fatto nella grande enciclica Magnifica Humanitas, dove aveva affrontato i problemi legati all’IA basandosi ampiamente sulle questioni antropologiche (cioè che riguardano la vita dell’uomo) e le loro possibili degenerazioni.

Leone XIV e la Dottrina sociale della Chiesa: riformare il mercato

In coerenza lo ha fatto anche nei vari discorsi tenuti nei paesi dell’America latina. Non si sono sentiti attacchi espliciti all’economia di mercato o al sistema capitalistico – anche se ha ribadito più volte la necessità che tale sistema sia riformato per essere adeguato al rispetto dell’uomo e dei suoi diritti -, ma ha sostenuto la necessità, ad esempio, di due contenuti veramente classici della tradizione dell’insegnamento sociale della Chiesa: l’importanza delle piccole imprese e la necessità di una redistribuzione della ricchezza.

Perché questi due temi sono così importanti e rappresentano una specie di discontinuità col magistero a lui immediatamente precedente? Perché sono un giudizio sulla struttura economica, dato non in vista della creazione di una struttura alternativa, ma della riforma della struttura economica dell’economia del mercato.

Come ebbe a dire Giovanni Paolo II nella Centesimus annus, non ha cioè delineato, un’utopica rivoluzione del sistema, ma una necessaria riforma nel sistema e del sistema. È evidente a tutti che non si tratta di distinzioni di lana caprina, ma di una visione molto più realistica dell’economia e delle sue necessità di trasformazione interna.

Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI: le diverse visioni economiche

Era dai tempi di Giovanni Paolo II che non sentivamo discorsi di questo tipo e, purtroppo, anche all’interno di un enciclica di Benedetto XVI si era notato un certo influsso di queste dottrine confuse e inattuabili tipo quella dell’economia civile, diffusa soprattutto dal professor Stefano Zamagni che non a caso dal 2019 al 2023 è stato presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali.

Ebbene, anche nell’enciclica di Benedetto XVI comparve la teoria per la quale non si dovevano separare l’economia del mercato e lo stato sociale, ma lo stato sociale, in qualche modo, doveva essere già presente nell’economia di mercato stessa, compiendo un doppio salto mortale senza rete perché all’affermazione di principio non è mai stata indicata una via percorribile.

Le piccole imprese come motore della classe media

Questo Papa ha ragionato e parlato in termini diversi. Vediamolo riprendendo i due temi cui abbiamo accennato poco sopra. Il primo. «Dobbiamo guardare alla realtà dei fatti», ha detto il Papa durante il viaggio di ritorno: «spesso le piccole imprese, se sostenute, sono in grado di fare di più per creare opportunità e rafforzare le possibilità» della classe media.

Questo è un tema ricorrente nella Dottrina sociale che si rifà al tema più grande della sussidiarietà economica: cioè la necessità di favorire le realtà più vicine alle persone, al mondo e alla società civile piuttosto che fare tutto questo solo e soltanto per le grandi multinazionali. Emerge da questo esempio come, più che di condannare il sistema dell’economia di mercato, si tratta di mettere le mani in pasta, sempre spinti dalla visione sociale cattolica che dà il primato alle persone, alle associazioni e alle realtà più vicine alle famiglie rispetto allo Stato e alle realtà economiche enormi, pure necessarie, ma che non devono opprimere le più piccole: le piccole imprese.

Redistribuzione della ricchezza e tutela del ceto medio

La seconda. Ha detto il papa: «È fondamentale incoraggiare non solo i singoli a ritrovare la speranza, ma spronare anche le grandi realtà… operando in un contesto in cui si eviti l’eccessiva concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi, un principio che trova riscontro anche nella Dottrina sociale della Chiesa, promuovendo invece una redistribuzione più equa, affinché non si verifichi quel fenomeno per cui la classe media non viva con maggiore dignità». Emerge qui il tema della redistribuzione della ricchezza, compito fondamentale dello Stato, che non può tassare oltre misura la classe media, struttura portante dell’economia di mercato, ma redistribuire a suo favore.

La Scuola di Salamanca e le radici dell’insegnamento economico cattolico

Tutto questo non deve meravigliare perché il Papa, nel suo formidabile discorso davanti al parlamento spagnolo, ricordò la Scuola di Salamanca, una scuola teologica del Cinquecento spagnolo, il Siglo de Oro, cui parteciparono gesuiti, francescani e domenicani che entrò nel vivo delle questioni economiche e internazionali dettando, tra l’altro, linee guida a proposito della proprietà privata, dell’impresa e – sostengono alcuni – le basi del diritto internazionale (basti pensare all’opera di Francisco Suárez).

Le basi teologiche di questo papa gli consentono di occuparsi dell’oggi all’interno del filone tradizionale dell’insegnamento sociale cattolico. Questo è, per me almeno, un segno di grande speranza: significa vivere nell’oggi non trascurando questa eredità di idee, valida ora non meno che nei secoli nei quali è stata elaborata.