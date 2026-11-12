Bagno di folla per Leone XIV in Perù

Bagno di folla per Papa Leone XIV a Lima, dove il Pontefice ha salutato i fedeli dalla papamobile durante il suo primo giorno di visita in Perù, il Paese in cui ha trascorso a lungo gli anni della sua attività missionaria.

Il Papa crea ponti senza demolire gli argini
Chiesa e fede

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Bagno di folla per il pontefice in Uruguay, prima tappa in America Latina. Al centro la necessità di rafforzare legami e dialogo ma, a differenza di Bergoglio, Leone ribadisce l’essenzialità della dottrina e l’importanza di non farsi trascinare da teorie «estranee».

Leone torna missionario nel suo Sudamerica
Chiesa e fede

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Reduce dall’operazione al polmone, domani Prevost partirà per il sesto viaggio apostolico con tappe in Uruguay, Argentina e Perù, dove ha trascorso 20 anni diventando vescovo. Incontrerà anche le vittime di abusi. L’appello ai fedeli: «Accompagnatemi pregando».