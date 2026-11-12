Bagno di folla per Leone XIV in Perù

Bagno di folla per Papa Leone XIV a Lima, dove il Pontefice ha salutato i fedeli dalla papamobile durante il suo primo giorno di visita in Perù, il Paese in cui ha trascorso a lungo gli anni della sua attività missionaria.
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La sfida di Leone XIV: «Non siamo una Ong. Se non porta a Cristo, la Chiesa muore»
Oltre 600.000 fedeli alla Messa presso la Scuola d’Aviazione militare di Córdoba. Poi l’incontro con i vescovi argentini.
Papa Leone XIV a Montevideo, l’entusiasmo dei fedeli allo stadio Centenario
Il Pontefice è arrivato allo stadio della capitale uruguaiana per una veglia di preghiera. Ad accoglierlo migliaia di fedeli, tra applausi, bandiere e manifestazioni di entusiasmo.
Il Papa crea ponti senza demolire gli argini
Bagno di folla per il pontefice in Uruguay, prima tappa in America Latina. Al centro la necessità di rafforzare legami e dialogo ma, a differenza di Bergoglio, Leone ribadisce l’essenzialità della dottrina e l’importanza di non farsi trascinare da teorie «estranee».
Uruguay, Leone XIV saluta i fedeli prima della messa a Paysandú
Nel nord del Paese la prima celebrazione del Papa nel viaggio in Sud America. Al suo arrivo in Uruguay, il Pontefice ha detto di sentirsi «in forma» e ha ribadito il sostegno all'accesso universale all'assistenza sanitaria.
Il prete che predica sui giornali prega tanto i santi queer
Padre Martin, prete Usa pro Lgbt in sintonia con Bergoglio, pontifica su «Corriere», «Repubblica» e «Stampa», che gli ha fatto commentare l’esito delle Midterm. Intanto, la sua associazione propone di modificare il «Confiteor» con una invocazione blasfema.
Papa Leone XIV parte per il Sud America: il decollo da Fiumicino
Al via il viaggio apostolico del Pontefice in Uruguay, Argentina e Perù. L’aereo Ita Airways è decollato da Roma con destinazione Montevideo. Il rientro in Italia è previsto per il 17 novembre.
Leone torna missionario nel suo Sudamerica
Reduce dall’operazione al polmone, domani Prevost partirà per il sesto viaggio apostolico con tappe in Uruguay, Argentina e Perù, dove ha trascorso 20 anni diventando vescovo. Incontrerà anche le vittime di abusi. L’appello ai fedeli: «Accompagnatemi pregando».