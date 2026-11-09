Il Papa a Buenos Aires, due milioni di persone alla messa

Una folla stimata in almeno due milioni di persone ha partecipato alla messa celebrata da Papa Leone XIV nella zona di Palermo, a Buenos Aires. Argentini e fedeli arrivati dai Paesi vicini hanno accompagnato il Pontefice nel primo grande evento di massa del suo viaggio in Sudamerica.

In prima fila era presente il presidente argentino Javier Milei, accanto alla sorella Karina, segretaria generale della presidenza, e a Jorge Macri, governatore della città di Buenos Aires. Quest’ultimo aveva consegnato ieri a Leone XIV le chiavi della città.