Il Papa a Buenos Aires, due milioni di persone alla messa

Una folla stimata in almeno due milioni di persone ha partecipato alla messa celebrata da Papa Leone XIV nella zona di Palermo, a Buenos Aires. Argentini e fedeli arrivati dai Paesi vicini hanno accompagnato il Pontefice nel primo grande evento di massa del suo viaggio in Sudamerica.

In prima fila era presente il presidente argentino Javier Milei, accanto alla sorella Karina, segretaria generale della presidenza, e a Jorge Macri, governatore della città di Buenos Aires. Quest’ultimo aveva consegnato ieri a Leone XIV le chiavi della città.

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Chiesa e fede

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Reduce dall’operazione al polmone, domani Prevost partirà per il sesto viaggio apostolico con tappe in Uruguay, Argentina e Perù, dove ha trascorso 20 anni diventando vescovo. Incontrerà anche le vittime di abusi. L’appello ai fedeli: «Accompagnatemi pregando».

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Il pontefice esercita una facoltà che il Codice di diritto canonico gli garantisce. E lo fa mantenendo il riserbo sulla sua scelta A differenza di certi sacerdoti e vescovi, che sono continuamente in trincea, spesso senza competenze e fuori dal campo etico