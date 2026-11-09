Leone XIV alla Casa Rosada, Milei accoglie il Papa in Argentina

Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente argentino Javier Milei alla Casa Rosada di Buenos Aires, con una cerimonia ufficiale. La tappa fa parte del viaggio apostolico che comprende anche Uruguay e Perù.

La visita riporta un Pontefice in Argentina dopo quasi quarant’anni. È il Paese natale di Papa Francesco, che non vi era mai tornato durante il suo pontificato. Il viaggio di Leone XIV si svolge in un momento di difficoltà per la Chiesa cattolica argentina, chiamata a confrontarsi con il calo della partecipazione religiosa e con la delusione di quanti avrebbero voluto accogliere Bergoglio nella sua terra d’origine.

Chiesa e fede

Leone torna missionario nel suo Sudamerica

Reduce dall’operazione al polmone, domani Prevost partirà per il sesto viaggio apostolico con tappe in Uruguay, Argentina e Perù, dove ha trascorso 20 anni diventando vescovo. Incontrerà anche le vittime di abusi. L’appello ai fedeli: «Accompagnatemi pregando».

Meglio un Papa elettore che preti politicanti
Chiesa e fede

Meglio un Papa elettore che preti politicanti

Il pontefice esercita una facoltà che il Codice di diritto canonico gli garantisce. E lo fa mantenendo il riserbo sulla sua scelta A differenza di certi sacerdoti e vescovi, che sono continuamente in trincea, spesso senza competenze e fuori dal campo etico