Papa Leone XIV a Montevideo, l’entusiasmo dei fedeli allo stadio Centenario

Grande partecipazione e accoglienza festosa per Papa Leone XIV allo stadio Centenario di Montevideo, in Uruguay. Il Pontefice è arrivato nell’impianto sportivo della capitale per partecipare a una veglia di preghiera, accolto dall’entusiasmo dei fedeli presenti sugli spalti. La visita rientra nel viaggio apostolico di dodici giorni in Sud America, che porterà il Papa anche in Argentina e Perù.

Il Papa crea ponti senza demolire gli argini
Chiesa e fede

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Bagno di folla per il pontefice in Uruguay, prima tappa in America Latina. Al centro la necessità di rafforzare legami e dialogo ma, a differenza di Bergoglio, Leone ribadisce l’essenzialità della dottrina e l’importanza di non farsi trascinare da teorie «estranee».

Meglio un Papa elettore che preti politicanti
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Il pontefice esercita una facoltà che il Codice di diritto canonico gli garantisce. E lo fa mantenendo il riserbo sulla sua scelta A differenza di certi sacerdoti e vescovi, che sono continuamente in trincea, spesso senza competenze e fuori dal campo etico