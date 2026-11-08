Papa Leone XIV a Montevideo, l’entusiasmo dei fedeli allo stadio Centenario

Grande partecipazione e accoglienza festosa per Papa Leone XIV allo stadio Centenario di Montevideo, in Uruguay. Il Pontefice è arrivato nell’impianto sportivo della capitale per partecipare a una veglia di preghiera, accolto dall’entusiasmo dei fedeli presenti sugli spalti. La visita rientra nel viaggio apostolico di dodici giorni in Sud America, che porterà il Papa anche in Argentina e Perù.
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