Uruguay, Leone XIV saluta i fedeli prima della messa a Paysandú

Papa Leone XIV saluta i fedeli riuniti a Paysandú, nel nord dell’Uruguay, prima di celebrare la prima messa del suo viaggio in Sud America.

Il Pontefice è arrivato nel Paese il giorno precedente. Al suo arrivo ha dichiarato di sentirsi piuttosto «in forma» e ha ribadito il proprio sostegno all’accesso universale all’assistenza sanitaria.

Meglio un Papa elettore che preti politicanti
Chiesa e fede

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Il pontefice esercita una facoltà che il Codice di diritto canonico gli garantisce. E lo fa mantenendo il riserbo sulla sua scelta A differenza di certi sacerdoti e vescovi, che sono continuamente in trincea, spesso senza competenze e fuori dal campo etico