Uruguay, Leone XIV saluta i fedeli prima della messa a Paysandú

Papa Leone XIV saluta i fedeli riuniti a Paysandú, nel nord dell’Uruguay, prima di celebrare la prima messa del suo viaggio in Sud America.
Il Pontefice è arrivato nel Paese il giorno precedente. Al suo arrivo ha dichiarato di sentirsi piuttosto «in forma» e ha ribadito il proprio sostegno all’accesso universale all’assistenza sanitaria.
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Il prete che predica sui giornali prega tanto i santi queer
Padre Martin, prete Usa pro Lgbt in sintonia con Bergoglio, pontifica su «Corriere», «Repubblica» e «Stampa», che gli ha fatto commentare l’esito delle Midterm. Intanto, la sua associazione propone di modificare il «Confiteor» con una invocazione blasfema.
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Al santuario di Racconigi, da oggi al 28, messe votive per l’apostolo cugino di Gesù.