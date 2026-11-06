Papa Leone XIV parte per il Sud America: il decollo da Fiumicino

È iniziato il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Sud America. L’aereo Ita Airways A330neo «Daniele De Rossi», con a bordo il Pontefice, è decollato dall’aeroporto di Roma Fiumicino con destinazione Montevideo, in Uruguay. Il viaggio proseguirà in Argentina e Perù. Il rientro in Italia è previsto per il 17 novembre.
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