Il Papa ai fedeli: «Pregate per il mio viaggio in Sud America»

«Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua spagnola. Venerdì prossimo partirò per il Sud America, dove visiterò l’Uruguay, l’Argentina e il Perù. Affido questo viaggio alle vostre preghiere, affinché possa rafforzare la fede, rinnovare la speranza, ravvivare il fuoco della carità e servire da stimolo per continuare ad annunciare il Vangelo con gioia».
Lo ha detto Papa Leone XIV durante l’udienza generale del mercoledì, salutando i fedeli di lingua spagnola e chiedendo loro di accompagnare con la preghiera il viaggio apostolico che prenderà il via venerdì.