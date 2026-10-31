Il Papa gioca a basket e sale sulla pedana per sembrare più alto

Papa Leone XIV ha ricevuto nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, circa 7mila tra studenti, ex studenti e docenti della Villanova University e della Notre Dame University, in pellegrinaggio a Roma. Nel programma della visita sono previste anche alcune sfide di basket tra i partecipanti.

Il Pontefice ha firmato diversi palloni portati dagli studenti e si è reso protagonista di due siparietti che hanno strappato gli applausi della folla. Prima ha giocato con una palla da basket, poi, all’arrivo di alcuni giovani atleti, è salito su una pedana per sembrare più alto durante le fotografie.

Meglio un Papa elettore che preti politicanti
Chiesa e fede

Meglio un Papa elettore che preti politicanti

Il pontefice esercita una facoltà che il Codice di diritto canonico gli garantisce. E lo fa mantenendo il riserbo sulla sua scelta A differenza di certi sacerdoti e vescovi, che sono continuamente in trincea, spesso senza competenze e fuori dal campo etico