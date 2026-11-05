Navi militari, Leonardo punta su droni e intelligenza artificiale

Le Sezioni unite civili della Cassazione respingono i ricorsi contro lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della salute e dell’ambiente. La decisione riaccende il confronto sulle ricadute occupazionali e industriali: Calenda critica il blocco, mentre Bonelli invoca bonifiche e nuove prospettive per il territorio.