Navi militari, Leonardo punta su droni e intelligenza artificiale

A Euronaval il gruppo presenta le proprie tecnologie per affrontare le nuove sfide operative in mare. Le strategie illustrate da Roberto Pretolani, Marketing di Leonardo Elicotteri e Alessandro Voli, responsabile Nuovi mercati.
Da non perdere
Spenta l’Ilva dopo la Cassazione ma il Pd batte cassa al governo
Il sindaco Salis: «Gli ammortizzatori non bastano». I dem liguri: «Servono risorse».
La Cassazione taglia le gambe all’Ilva. A rischio migliaia di posti di lavoro
Rigettati i ricorsi di Acciaierie d’Italia contro lo stop dell’area a caldo di Taranto deciso dalla Corte d’appello di Milano. Finisce una storia lunga 60 anni, gli altri stabilimenti potranno lavorare solo con materiale estero.
Un ceco offre 30 miliardi per la holding dei Del Vecchio
Intanto Lmdv, dopo il rifiuto della due diligence e la posizione espressa dai soci, rinuncia all’Opa sul «Fatto Quotidiano».
Mps, i soci bocciano il piano di Lovaglio. Vince Messina con il suo ultimatum
L’ad di Mps si consola: «Grazie a me Intesa ha rilanciato per altri 800 milioni».
Ai Musei Vaticani la mostra Mercedes-Benz dedicata a un secolo di Papamobile
Leone XIV ha incontrato i dirigenti della casa automobilistica tedesca in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione. Il legame tra Mercedes-Benz e il Vaticano risale al 1930, quando Pio XI ricevette una Nürburg 460.
Ex Ilva, la Cassazione conferma lo stop: «Pericoli gravi per la salute»
Le Sezioni unite civili della Cassazione respingono i ricorsi contro lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della salute e dell’ambiente. La decisione riaccende il confronto sulle ricadute occupazionali e industriali: Calenda critica il blocco, mentre Bonelli invoca bonifiche e nuove prospettive per il territorio.
Stellantis non è più cadente: +15,3% in Borsa
Il gruppo guidato da Antonio Filosa riduce del 90% le perdite nette nel terzo trimestre e conferma gli obiettivi per il 2026. Il titolo balza a Piazza Affari, mentre Mercedes taglia le previsioni sui margini a causa delle difficoltà sul mercato cinese.