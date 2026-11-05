Navi militari, Leonardo punta su droni e intelligenza artificiale

A Euronaval il gruppo presenta le proprie tecnologie per affrontare le nuove sfide operative in mare. Le strategie illustrate da Roberto Pretolani, Marketing di Leonardo Elicotteri e Alessandro Voli, responsabile Nuovi mercati.

Ex Ilva, la Cassazione conferma lo stop: «Pericoli gravi per la salute»
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Ex Ilva, la Cassazione conferma lo stop: «Pericoli gravi per la salute»

Le Sezioni unite civili della Cassazione respingono i ricorsi contro lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, ritenendo prevalenti le esigenze di tutela della salute e dell’ambiente. La decisione riaccende il confronto sulle ricadute occupazionali e industriali: Calenda critica il blocco, mentre Bonelli invoca bonifiche e nuove prospettive per il territorio.

Stellantis non è più cadente: +15,3% in Borsa
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Stellantis non è più cadente: +15,3% in Borsa

Il gruppo guidato da Antonio Filosa riduce del 90% le perdite nette nel terzo trimestre e conferma gli obiettivi per il 2026. Il titolo balza a Piazza Affari, mentre Mercedes taglia le previsioni sui margini a causa delle difficoltà sul mercato cinese.