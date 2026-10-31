La Lombardia premia le startup più innovative

Un’energia invisibile ma palpabile attraversa la Lombardia. Una vocazione antica a trasformare il pensiero in opera, l’ingegno in prodotto.

Non è solo questione di primati economici (pur significativi, con oltre 800.000 imprese e più di un quarto dell’innovazione emergente italiana radicata qui), ma proprio di un’attitudine culturale. È il modello della Lombardia come grande «Casa delle Idee», uno spazio aperto in cui il coraggio pionieristico delle nuove generazioni incontra la sapienza industriale del territorio.

Di questo dialogo fecondo si è fatto teatro Garage21 a Milano con «Persone e Innovazione», l’appuntamento promosso dalla Regione Lombardia su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

Una giornata concepita non come semplice passerella, ma come crocevia operativo: tra tavoli di lavoro e sessioni di speed date, i nuovi imprenditori si sono confrontati con investitori, atenei e protagonisti del mondo scientifico e tecnologico.

Culmine dell’incontro il traguardo delle Startup Competitions 2026: una sfida che quest’anno raddoppia le forze passando da tre a sei competizioni tematiche, sostenute da un montepremi complessivo di 900 mila euro messo a disposizione da Palazzo Lombardia.

Accanto alla ventiquattresima edizione della storica StartCup e alla Chimica Verde promossa con Federated Innovation @Mind, il raggio d’azione si è allargato ai comparti chiave del manifatturiero: Edilizia sostenibile, Tessile, Siderurgia e Agroindustria. Un’architettura pensata per innestare la ricerca direttamente nei fabbisogni concreti delle filiere produttive.

Come la Lombardia alimenta il tessuto produttivo

«La Lombardia vuole continuare a essere la Casa delle Idee, il luogo in cui chiunque abbia un’intuizione innovativa trovi le condizioni migliori per trasformarla in impresa, generando sviluppo e occupazione», sottolinea l’assessore Guidesi.

«Quest’anno abbiamo raddoppiato le competizioni per rafforzare il collegamento con il nostro sistema produttivo. Non vogliamo limitarci a premiare le idee migliori, vogliamo creare le condizioni perché diventino realtà di successo. La regione vanta un patrimonio straordinario di competenze industriali e una nuova generazione pronta a mettersi in gioco: far incontrare questi due mondi è la chiave per far crescere le startup e rendere le nostre filiere sempre più competitive. È così che costruiamo il futuro del nostro sistema produttivo».

D’altronde, i dati parlano chiaro: un giovane lombardo su cinque sogna di creare un’attività propria, chiedendo alle istituzioni una sponda solida per superare incertezze e burocrazia.

Una risposta che la Regione articola attraverso misure integrate: dai contributi a fondo perduto del bando Nuova Impresa fino al sostegno al trasferimento tecnologico, creando una filiera virtuosa che unisce capitali, acceleratori internazionali e cultura d’impresa. Perché la vera competitività nasce quando il talento trova chi sa riconoscerlo, accoglierlo e soprattutto farlo fiorire.