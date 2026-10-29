Ai Musei Vaticani la mostra Mercedes-Benz dedicata a un secolo di Papamobile

Un secolo di storia su quattro ruote, al servizio dei Pontefici e del loro incontro con i fedeli. È dedicata alla Papamobile la mostra «Un secolo di Papamobile», inaugurata ai Musei Vaticani da Mercedes-Benz. In occasione dell’apertura, Papa Leone XIV ha incontrato i dirigenti della casa automobilistica tedesca.

La Papamobile è «un mezzo che avvicina il Papa alla gente», ha sottolineato il Pontefice durante l’incontro di ieri mattina.

Il rapporto tra Mercedes-Benz e il Vaticano risale al 1930, quando Pio XI ricevette in dono una Nürburg 460, una sontuosa limousine che fu la prima automobile utilizzata regolarmente da un Pontefice.

Nei decenni successivi, per diversi pontificati, la casa automobilistica ha realizzato limousine ufficiali di rappresentanza, landaulet e infine fuoristrada appositamente allestiti per consentire al Papa di raggiungere i fedeli durante gli incontri pubblici.

Marc Langenbrinck, amministratore delegato di Mercedes-Benz Italia, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, definendo «un privilegio» la possibilità di parteciparvi.