Kimi Antonelli: «Senna è il mio eroe, sogno una vittoria in Brasile»

Ayrton Senna è il suo eroe e vincere in Brasile avrebbe per lui un significato speciale. Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, confessa di sognare un successo sul circuito di Interlagos, a San Paolo, come omaggio al tre volte campione del mondo.

«Ayrton è il mio eroe. È un grande eroe per il Brasile», ha dichiarato Antonelli, sottolineando anche il calore con cui viene accolto nel Paese: «È incredibile il sostegno che ricevo dal Brasile».

Il pilota si prepara a disputare domenica il suo primo Gran Premio sul circuito di Interlagos. L’eredità di Senna, spiega, continua a rappresentare una fonte d’ispirazione dentro e fuori dalla pista.