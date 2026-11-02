Kimi Antonelli, l’attesa del trionfo a Casalecchio di Reno

A Casalecchio di Reno, nel Bolognese, per il Gran Premio del Messico di Formula 1, i tifosi di Kimi Antonelli hanno seguito la gara in diretta su un maxischermo allestito al Teatro Laura Betti, nella città natale del ventenne pilota della Mercedes, che ieri sera ha vinto il titolo mondiale piloti.

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Per il centravanti inglese, è il giusto premio di un percorso votato al sacrificio e al duro lavoro. Lamine Yamal e Kylian Mbappé completano il podio. Lo spagnolo conquista anche il Trofeo Kopa, mentre Luis de la Fuente e Unai Simón vengono premiati dopo il trionfo della Roja.