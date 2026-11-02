Kimi Antonelli, l’attesa del trionfo a Casalecchio di Reno

A Casalecchio di Reno, nel Bolognese, per il Gran Premio del Messico di Formula 1, i tifosi di Kimi Antonelli hanno seguito la gara in diretta su un maxischermo allestito al Teatro Laura Betti, nella città natale del ventenne pilota della Mercedes, che ieri sera ha vinto il titolo mondiale piloti.
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Da Londra a Parigi, la stampa mondiale incorona Antonelli: «È già leggenda»
Dall’omaggio cavalleresco del Guardian e dei rivali Norris e Verstappen alla benedizione de L'Équipe: l’eco internazionale del trionfo di Kimi Antonelli in Messico. Come i quotidiani esteri raccontano la caduta del tabù italiano e la scommessa vinta da Toto Wolff.
Bruno Sammartino, Hulk Hogan e gli altri: la storia del wrestling in 20 ritratti
Da Bruno Sammartino a Hulk Hogan, venti biografie per rileggere la storia del wrestling tra Guerra fredda, identità nazionali e cultura popolare. Nel libro A Wrestling Tale, Matteo Maria Munno racconta come i miti del ring abbiano saputo riflettere il mondo fuori dalle corde.
Il calabrone Lazio non potrebbe volare. Però non lo sa e lo fa ugualmente
Mercato a zero, l’incognita Gattuso, la curva contro Lotito e le inchieste della Procura: eppure biancocelesti in testa alla A.
Un drone, un espulso e rigori mai provati: così il Fleetwood ha fatto fuori l’Arsenal
Un drone costringe a fermare la partita, il sedicenne Dowman viene espulso e il Fleetwood segna cinque rigori su cinque, pur non avendoli mai provati in allenamento. Così una squadra di quarta divisione elimina l’Arsenal in una serata piena di imprevisti, all’Highbury Stadium, che porta lo stesso nome del vecchio stadio londinese dei Gunners.
Il tennis supera il calcio in Italia. E non è solo merito di Sinner
Nel 2025 la Fitp ha raggiunto oltre 1,25 milioni di iscritti, staccando la Figc. Circoli, scuole, grandi tornei e investimenti spiegano una crescita iniziata già nel 2001.
Il tamburo norvegese dei Mondiali di calcio venduto all’asta per 124.000 euro
Suonato da Erling Haaland e persino dal re Harald V, lo strumento simbolo della «vogata vichinga» è stato acquistato da un armatore per una cifra sorprendente. Il ricavato dell’asta benefica sarà destinato al Norwegian Refugee Council, a sostegno dei rifugiati nel mondo.
Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026
Per il centravanti inglese, è il giusto premio di un percorso votato al sacrificio e al duro lavoro. Lamine Yamal e Kylian Mbappé completano il podio. Lo spagnolo conquista anche il Trofeo Kopa, mentre Luis de la Fuente e Unai Simón vengono premiati dopo il trionfo della Roja.