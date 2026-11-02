Non c’è traccia di condiscendenza anagrafica nei resoconti della stampa internazionale all’indomani del Gran Premio del Messico. Quando un ventenne si laurea campione del mondo spezzando un digiuno nazionale lungo settantatré anni, il rischio del racconto paternalistico è dietro l’angolo. L’Europa e il mondo dei motori, invece, hanno scelto un altro registro: la constatazione di una superiorità tecnica e mentale che ha spiazzato anche i veterani più scettici del paddock.

Il titolo conquistato da Andrea Kimi Antonelli al Gran Premio del Messico ha fatto rapidamente il giro del mondo. A vent’anni, il pilota della Mercedes è diventato il più giovane campione nella storia della Formula 1 e il primo italiano a riuscirci dai tempi di Alberto Ascari, nel 1953. Un risultato che i giornali stranieri hanno raccontato non soltanto come un’impresa sportiva, ma anche come l’affermazione di un talento destinato a segnare il futuro della categoria.

A colpire, nelle prime pagine e negli articoli pubblicati dopo la gara, è soprattutto il contrasto tra l’età del nuovo campione e la maturità mostrata in pista. Un ragazzo che non ha ancora perso i tratti di un adolescente, ma che è riuscito a battere piloti con molta più esperienza e titoli mondiali già in bacheca.

L’Équipe celebra «L’avvento», il Guardian raccoglie gli elogi dei rivali

In Francia, L’Équipe ha scelto una copertina particolarmente significativa: «L’avvento». Antonelli compare al centro, tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due campioni che lo hanno sollevato sulle spalle durante la festa sul podio. Un’immagine che racconta bene il passaggio di consegne tra generazioni. Il quotidiano sportivo francese lo descrive come un ragazzo ancora bambino, ma già dotato dei riflessi di un campione, ricordando anche il ruolo avuto da Mercedes nella sua crescita fin dai primi passi nel motorsport.

Le Figaro ha descritto il pilota italiano come un fenomeno di precocità. Anche Le Monde legge il successo come una scommessa vinta dalla scuderia tedesca. Il giornale ricostruisce il percorso che ha portato Mercedes a puntare su Antonelli, affidandogli il posto lasciato libero da Hamilton nonostante la sua giovane età e una prima stagione in Formula 1 complicata. Una scelta rischiosa, diventata oggi uno dei più grandi successi della squadra di Toto Wolff.

Dall’Inghilterra arriva il riconoscimento forse più significativo, quello degli avversari. Il Guardian ha raccolto le parole di Lando Norris, campione uscente, che ha definito straordinario il lavoro di Antonelli e ha sottolineato come non gli venga riconosciuto abbastanza merito per quanto fatto durante la stagione. Il britannico ha ricordato soprattutto la capacità dell’italiano di battere un compagno esperto come George Russell, facendo apparire semplice un’impresa tutt’altro che scontata.

Anche Verstappen e Hamilton si sono uniti agli elogi. Il pilota olandese ha definito impressionante la stagione del ventenne, mentre il sette volte iridato si è congratulato con lui e con la Mercedes. Poche ore prima, sul podio messicano, erano stati proprio loro a prenderlo sulle spalle davanti al pubblico: un gesto spontaneo che ha finito per diventare una delle fotografie simbolo del Mondiale.

Dalla Spagna alla Francia, il ritratto di un campione ancora ragazzo

In Spagna, Marca ha scelto di raccontare Antonelli partendo dalle emozioni. «Il bambino che si addormentava sulle piste ha realizzato il suo sogno»: un’immagine che riporta agli anni in cui il bolognese seguiva il padre sui circuiti, molto prima di diventare il più giovane iridato della storia. Il quotidiano sportivo si sofferma anche sulle lacrime del pilota dopo il traguardo, senza confondere la commozione per il titolo con la determinazione mostrata durante la gara.

Il Mundo Deportivo gli ha dedicato la prima pagina con un titolo altrettanto diretto: «Il re più giovane». Il giornale catalano insiste sul contrasto tra il carattere solare e gentile del ragazzo fuori dall’abitacolo e l’aggressività agonistica che Antonelli mostra quando indossa il casco. Un ritratto che restituisce un lato meno legato alle statistiche e più alla personalità del nuovo campione.

Anche El País ha scelto di raccontare il momento della festa, con un articolo intitolato «Le lacrime dal sapore di campione di Kimi Antonelli in Messico». Il quotidiano spagnolo ricostruisce le scene successive al traguardo: la voce di Luciano Pavarotti che risuona sul circuito con il «Vincerò» della Nessun dorma, l’abbraccio con i genitori e poi Hamilton e Verstappen che lo sollevano sulle spalle. Antonelli, intervistato subito dopo la gara, ha raccontato di aver trascorso l’ultimo giro in lacrime, quasi senza riuscire a vedere la pista.

Germania: il verdetto sul Bambino-Champion

Sulle colonne dei quotidiani tedeschi, il successo di Antonelli chiude un cerchio cruciale per la casa di Stoccarda. La Frankfurter Allgemeine Zeitung e i principali commentatori sportivi in Germania celebrano l’investitura del «Bambino-Champion», focalizzandosi sulla lungimiranza del vivaio Mercedes. La stampa tedesca evidenzia come la W16 non fosse la monoposto dominante dei tempi d’oro dell’ibrido: a fare la differenza nei momenti caldi del campionato è stato l’adattamento chirurgico di Antonelli, capace di commettere meno errori capitali rispetto a compagni e inseguitori.

All’estero, insomma, non si celebra soltanto la statistica della precocità. La narrazione condivisa descrive un pilota che non ha dovuto aspettare l’apprendistato per imporre la propria gerarchia: la Formula 1 si è svegliata scoprendo di essere già entrata nella sua nuova era.