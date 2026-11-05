FrontPage | Trump bocciato

Finita la luna di miele di Trump, i democratici prendono Senato e Camera, il Texas vota blu e Teheran esulta.
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Kimi Antonelli: «Senna è il mio eroe, sogno una vittoria in Brasile»
Il pilota della Mercedes si prepara al suo primo Gran Premio a Interlagos: «Incredibile il sostegno che ricevo dal Brasile». Una vittoria sul circuito di San Paolo sarebbe un omaggio al tre volte campione del mondo.
Il Papa ai fedeli: «Pregate per il mio viaggio in Sud America»
Leone XIV partirà venerdì per visitare Uruguay, Argentina e Perù. L'appello ai pellegrini di lingua spagnola durante l'udienza generale del mercoledì.
Firenze ricorda l’alluvione a 60 anni dal fango: al Niccolini in scena «Sotto una gran piova d’acqua»
Nel giorno del sessantesimo anniversario del 4 novembre 1966, la Compagnia delle Seggiole porta a teatro le testimonianze e la drammaticità di quelle ore che sconvolsero la città.
Addio a Tinto Brass, il «grande libertino» del cinema italiano
Il regista è morto a Roma all'età di 93 anni. Da «Salon Kitty» e «Caligola» a «La chiave», «Miranda» e «Così fan tutte»: una carriera tra provocazione, ironia ed erotismo.
Fincantieri e Leonardo rafforzano la joint venture «Orizzonte Sistemi Navali»
L'intesa è stata siglata a Euronaval, a Parigi. Mariani: «Sancita un'alleanza strategica per l'industria italiana». Le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Leonardo.
4 novembre, Mattarella e le alte cariche dello Stato all’Altare della Patria
Il presidente della Repubblica e le principali autorità istituzionali hanno deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
Midterm, i sostenitori di Paxton delusi dalla vittoria di Talarico in Texas
Amarezza tra i repubblicani dopo la sconfitta di Ken Paxton nella corsa al Senato. Tra le ragioni indicate dai suoi sostenitori, la comunicazione del partito, la capacità organizzativa degli avversari e l’effetto della guerra in Iran sul costo della benzina.