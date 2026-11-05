Monza, schiaffi e strattoni ai bambini dell’asilo nido: arrestata la direttrice

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monza hanno divulgato oggi la notizia dell’arresto in flagranza differita della direttrice 55enne di un asilo nido locale, residente a Villasanta (Monza e Brianza), con l’accusa di maltrattamenti aggravati ai danni dei bambini a lei affidati.

L’operazione è nata da una serie di denunce presentate nei mesi precedenti, che hanno portato la Procura della Repubblica di Monza ad autorizzare intercettazioni audiovisive all’interno della struttura.

Le videocamere hanno registrato continui comportamenti aggressivi da parte della donna, tra cui violenti strattonamenti, sollevamenti repentini e percosse ai danni dei minori.

L’arresto è stato deciso a seguito di un episodio particolarmente grave avvenuto il pomeriggio del 26 ottobre, quando la direttrice ha colpito una bambina con uno schiaffo al volto facendola cadere, ha strattonato un’altra bambina e ha lanciato contro di loro delle palline come punizione per averne fatte uscire alcune dalla vasca dei giochi.

I Carabinieri sono intervenuti nelle ore successive arrestandola presso la sua abitazione, per poi trasferirla nella Casa Circondariale di Milano San Vittore.

A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei confronti della donna la misura dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. L’indagata è da considerarsi presunta innocente fino a una definitiva sentenza di condanna.