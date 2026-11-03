Bosnia, l’ultimo saluto ai quattro militari italiani: i funerali a Roma

Roma ha reso omaggio ai quattro militari italiani morti il 29 ottobre nello schianto di un elicottero Chinook CH-47 in Bosnia-Erzegovina, durante la missione internazionale Eufor Althea. Nella mattinata di martedì 3 novembre, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, si sono svolti i funerali solenni di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci. I feretri, avvolti nel Tricolore, sono stati portati a spalla dai commilitoni. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni e numerosi rappresentanti delle istituzioni, insieme alle autorità militari. Le salme erano rientrate in Italia il giorno precedente, accolte a Ciampino dai familiari e dalle massime autorità dello Stato.