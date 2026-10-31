Milano, manifesti della Lega strappati e presi a calci e sputi

Durante il corteo organizzato ieri a Milano dai sindacati di base Usb e dai movimenti studenteschi, alcuni giovani manifestanti hanno preso di mira i cartelli elettorali della Lega lungo il percorso verso la Tangenziale Est.
All’altezza di via Vitruvio, una ragazza, aiutata da un compagno, ha tagliato con le forbici un manifesto in plastica. Dopo aver attraversato piazzale Loreto, in piazza Sire Raul, un altro giovane con il volto coperto ha danneggiato un secondo cartello del partito.
Una volta staccato, il manifesto è stato trascinato per alcuni metri sull’asfalto, preso a calci e ricoperto di sputi.